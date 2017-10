Jardín y coctel para tendencias Otoño-Invierno

Publicidad



“Es una marca mexicana fuerte que trae el tema de diversidad y transición, diversidad porque puede enfocar sus diseños a un tema global y transición por el tema de raíces de nuestro país que transita hacía la modernidad, hacia como los elementos místicos que manejan en su colección Otoño-Invierno 2017 son aterrizados en un alto diseño”.



“Serán 30 salidas integrales que incluyen toda la indumentaria de vestir desde prendas, accesorios y calzado”.



“Les dijimos qué líneas seguir, qué inspiración y todo va a tener una parte de información y una vendible a través de la moda y los colores”.



“Será seis salidas en las que el foco será el calzado porque se trabaja con las empresas que a lo largo de un año han desarrollado materiales exclusivos para la colección del Laboratorio de Moda quien presenta un año de adelanto en colección de tendencias de moda y la relevancia será decir antes que nadie a la industria que viene proveeduría”, comentó Verónica Ramírez.

cerrará con broche de oro la edición especial de su feria de proveeduría con un fashion coctel en los jardines del Hotel Hotsson donde se presentará la pasarela de Pineda Covalin con una colección con las tendencias Otoño-Invierno 18-19.Verónica Ramírez Ronquillo, directora Feria ANPIC, comentó que es para Apimex yun orgullo presentar una colección de la marca internacional Pineda Covalin.Añadió que en la pasarela de verá una colección para hombre y mujer que trae como eje rector “Mazorca”, tema de la colección, que habla de como retomar el origen de la raíz de México y llevarla al mundo dando un lugar especial a los elementos de la cultura mexicana.Agregó que la pasarela se complementará con la participación del Instituto Versa quien preparó 12 salidas de vestidos de noche que permitirán ver como la proveeduría puede estar en una parte de glamour.Héctor Jáuregui mencionó que los looks con los que participará el Instituto Versa fueron desarrolladas con las tendencias que les presentó el Laboratorio de Moda Apimex.El Laboratorio de Moda también desarrolló looks de calzado que estarán en pasarela y serán complementados con looks de diseñadores guanajuatenses.La pasarela la abrirá el Instituto Versa, sigue Laboratorio de Moda y cierra Pineda Covalin.Al coctel están invitados expositores, compradores e invitados especiales.La recepción la amenizará el espectáculo de los Tres Tenores Mexicanos y para el cierre participará Andreas Zanetti, “El mejor showman” de México.