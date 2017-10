Transgresor, Esencial y Drama dominan ANPIC

Publicidad

Transgresor, Esencial y Drama son los nombres de los tres bloques de tendencias para la temporada Otoño-Invierno 2018-2019 que el Laboratorio de Moda Apimex presenta en el área Trend Lab en laLas tendencias son resultado de una ardua investigación realizada por Héctor Jáuregui, gerente del Laboratorio Moda Apimex, en ferias internacionales de donde se trae toda la información no solo de Europa, sino de Brasil y Nueva York, de los escaparates más importantes.El gerente de moda de Apimex comentó que el mercado de la moda cada día se vuelve más exigente y pide productos con calidad, propuesta y rapidez para poderlos obtener.“Pero no solo eso ha cambiado, a pesar de que siempre ha sido así, ahora la moda es más valorada y utilizada como un medio de autoexpresión, una forma de arte digna de exhibirse en museos celebrando la globalización y exaltando la individualidad del ser humano porque la moda es de todos y para todos”.Agregó que el mundo ha estado cambiando y que para ofrecer moda ahora tienen que enfocarse sobre todo en perfiles de consumidor, y para la próxima temporada en el Laboratorio Moda Apimex (LMA) detectaron tres grandes perfiles de consumidor unidos por conceptos y que funcionarán comercialmente para el próximo Otoño-Invierno 18-19.Está enfocada a un personaje que no quiere problemas, es un poco más tranquilo y busca desconectarse y redescubrir el mundo, dar prioridad a sus emociones y disfrutar al máximo, estar en calma para poder pensar y sentir, con nostalgia por la época donde sintió más felicidad retomando la estética de los años 90.Este personaje valora sus tiempos de ocio, le gusta el confort busca artículos que sean más prácticos y funcionales y que lo lleven a un nuevo minimalismo dinámico pero visualmente acogedor.En esta tendencia se utilizarán materiales afelpados, nuevos tipos de acolchados y tejidos de punto no solo para calzado deportivo.Con la nostalgia de los 90 vienen los raves y detalles con acabados iridiscentes, textiles rompevientos y estampados con geometrías 3D que logran efectos de movimiento.Los colores de la tendencia son muy variados y van desde el gris, rosa, mostaza, azul eléctrico, rojo y verde, entre otros.Esta primera tendencia está enfocada a un consumidor disruptivo, un poco guerrero y rebelde con lo que está sucediendo en el mundo, descontento con la desigualdad; se resiste a los cánones clásicos con un mensaje provocador y empoderado frente al mundo, es un nuevo guerrero con necesidad de protecciones y objetos de alto rendimiento para estar en el campo de batalla y la ciudad.Héctor Jáuregui mencionó que dentro de este bloque y pensamiento existen dos vertientes o tipos de guerreros: los que siguen una estética robótica futurista llena de tecnología, detalles metálicos y materiales de alto brillo y el “híper humano”, que busca regresar a las formas primitivas y rústicas que recuerdan el estilo grunge con materiales irregulares y de un grosor considerable visualmente ásperos y arrugados.En colores se verán el gris, azul marino, mostaza, morado y variedades de fucsia.Está enfocada a un consumidor extrovertido que le gustan los excesos,que busca la autenticidad, renovando la elegancia tradicional antigua por medio de elementos teatrales y con detalles dramáticos que llegan al límite de lo excéntrico.Lleva detalles que recuerdan a los caballeros de fin del siglo pasado con textiles clásicos como la espiguilla aplicados en productos para dama y caballero, incluso en calzado deportivo.En esta tendencia continúa la saturación de estampados y exaltación del folclor global resaltando el orientalismo que, por medio de sus satines y estampados con siluetas orgánicas como flores y dragones, que recuerdan a esas culturas ancestrales pero actualizados por medio de ornamentos como cristales, perlas y bordados.Héctor Jáuregui destacó que es una tendencia perfecta para México y Latinoamérica en donde en noviembre y diciembre todos quieren usar artículos más de vestir, más formales y saturadis.Los colores de esta tendencia son mostaza, verde, rojo, azul eléctrico, morado y fucsia, entre otros.se ha convertido en un referente de tendencias y dentro de la feria se instala el área Trend Lab donde se brinda información de colores, materiales y acabados enfocados al perfil del consumidor y donde además se presenta la conferencia de Tendencias los tres días del evento, miércoles 4:30 de la tarde, jueves y viernes a las 5:30 de la tarde y es importante que la gente reciba la información porque la moda es una herramienta de venta.