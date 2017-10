Critican el 'plan de austeridad'

Publicidad

Hablar de incrementos salariales y de impuestos en Celaya es incongruente cuando por otro lado se pregona austeridad, criticaron regidores.Esto luego de que el alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, informara sobre el análisis que se hará tanto del incremento al salario de los miembros del Ayuntamiento, de un 4 % y al predial del 5 %.El panista Israel Herrera acusó de incongruencia cuando no se ha aclarado el gasto de 490 mil pesos de las fiestas patrias, organizado por Comunicación Social y Eventos.“No es congruente estar hablando de austeridad y que no se haya aclarado aún el tema de una cena de un millón de pesos, no podemos hablar de aumento de impuestos y aumentos salariales con la situación que está viviendo el país.“De esa Comisión de Hacienda tristemente no tenemos información, los regidores que toman la decisión, no tiene información al respecto, es lamentable que nos sigamos enterando a través de los medios de comunicación”, lamentó.La regidora del Verde, Blanca Elena González Zavala, dijo que no es momento de aumentos.“Yo me entero de todo lo que pasa aquí por los medios, no sabemos de dónde vienen esas propuestas. Yo pienso que la situación está un poco complicada para el Municipio, estamos para trabajar, no es el momento para un incremento ni ahorita, ni en enero, ni en ningún mes”.‘Es normal’Por el contrario, el edil de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre Ibarra, dijo que el incremento es normal.“No sé cuál sea el índice de inflación este año. Pero el 4% es lo normal, no es tan gravoso. Siempre tenemos problemas económicos, pero es lo natural, habría que buscar por otros lados dónde hay dispendio”.