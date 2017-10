Directora está suspendida: SEG

Publicidad

La maestra Hilda Bautista Rojas se encuentra por el momento suspendida mientras se hacen los trámites y proceden de acuerdo a los estatutos reglamentarios de la Secretaría de Educación de Guanajuato.Por lo que la Delegación de la SEG está analizando y están en el proceso, para ver qué resolución se le puede dar.“La maestra sigue separa de la institución, aún no ha concluido su proceso, están en la investigación y se le dio una sanción, ella impugnó y el proceso aún no finaliza”, señaló la Delegación Educacional.Lo que sigue es que analizarán las peticiones de los padres de familia, ya que ellos piden su destitución y para ello se deberá comprobar lo que han denunciado.“Por el momento está retirada de la institución, está en otra comisión escolar, pero su proceso no ha concluido, hasta que se determine qué sanción corresponde y de ahí se tomarán acciones, lo más conveniente es que no regrese a la institución para no friccionar y después será el proceso legal y jurídico”, finalizaron.Este martes, padres de familia volvieron a manifestarse afuera de la primaria, señalaron que la SEG pretendía reintegrar a Hilda Bautista.