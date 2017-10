Revierte Alcalde su propuesta

Publicidad

El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo cambió de opinión respecto al análisis para incrementar el salario de los miembros del Ayuntamiento un 4%.Ahora los llamó, no sólo a no aceptar el incremento, sino a poner otro 4% de su sueldo para que en total sea un 8% destinado a un fondo de becas.El pasado martes, Lemus dijo que se analizaría el tema, señaló que ahora lo que hará es que el próximo año otro 4% de su sueldo se sume al 10% que ya se había descontado a principios de año.“Yo decía el análisis. Ahora les propongo todavía ampliar ese 4% y un tanto más para crear un fondo para becas específicamente, y lo celebro que así lo vean los regidores”, comentó.“Una cosa no va con la otra, por favor. El incremento al salario es en base al índice inflacionario que es de 5.8 anual y la recomendación del Congreso del Estado es que el incremento salarial de todos los trabajadores sea de 4%”, dijo.Esto luego de que hubo regidores que se manifestaron en contra, tanto del aumento al salario, como del incremento al impuesto predial en un 5%.Entre ellos el panista Israel Herrera, quien dijo que era incongruente un aumento, cuando ni siquiera se ha aclarado el tema de los gastos de la fiesta del 15 de septiembre por casi un millón de pesos.También la edil del Partido Verde, Blanca Elena González Zavala, expresó que no es momento de incrementos.Por el contrario, el regidor de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre Ibarra, señaló que el incremento es normal.