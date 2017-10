Utilizan peatones cruce peligroso

Publicidad

El cruce del Eje Juan Pablo II y el Camino a Jofre representa un peligro para transeúntes, ciclistas, motociclistas e incluso automovilistas, por la falta de señalamientos para poder cruzar o ceder el paso.Colonos del fraccionamiento Villas de los Arcos comentaron que hacen falta reductores de velocidad u otros señalamientos para que los automovilistas se detengan y puedan pasar los peatones.“Para poder llegar a la escuela de mis hijos, debemos cruzar hacia el camino a Jofre y está peligroso porque los conductores no se paran. Ahora, ni ellos se ponen de acuerdo cuando van a pasar. Si pasamos en bicicleta, está peor”, dijo Alma Tenería.Antes de llegar al crucero, en ambos sentidos, sobre el eje, se pueden observar letreros de topes, vehículos de carga, pero los inconformes argumentan que hace falta un semáforo para peatones o preventivos, para que los conductores hagan alto total y no sólo disminuyan la velocidad.Comerciantes de la zona argumentaron que los accidentes por alcance entre autos son más frecuentes por la noche, y también es cuando los peatones corren más peligro porque los conductores no respetan los límites de velocidad.“Necesitamos un control vial para poder cruzar porque nos quedamos a la mitad del eje y los camiones pasan muy cerca. La tenemos que hacer de toreros y correr para pasar”, agregó Julio Hilario López.