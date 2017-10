Las implicaciones de la renuncia de margarita

Publicidad

La renuncia de Margarita Zavala ha cimbrado al PAN. Lo comentamos aquí mismo en pasadas colaboraciones advirtiendo del posible desastre electoral que podría ocurrirle al blanquiazul si no llegaban unidos a la elección presidencial. El pleito está con todo. Hay 5 senadores disidentes (Lozano, Gil, Cordero, Vega y Lavalle) y aunque el calderonismo ya no controla al partido, sí posee una fuerza importante al interior capaz de descarrilar las aspiraciones de Anaya y dañar severamente al Frente.Los detalles del enfrentamiento sólo los conocen los protagonistas. Anaya ha insistido que se reunió en innumerables ocasiones con Margarita y que la postura de la ex primera dama era irreconciliable. Margarita argumenta que Anaya cooptó para su beneficio al PAN y que ella no iba a tener posibilidad alguna de hacerse con la candidatura. La realidad es que Margarita bien pudo ser la candidata del PAN pero nunca la del Frente, pues ni en el PRD ni en Movimiento Ciudadano habrían estado dispuestos a respaldarla por las fobias originadas en la elección del 2006. Es también una realidad que Margarita pudo negociar alguna posición pero no lo quiso. Margarita se aferra a la candidatura presidencial a pesar de que su carrera política es modesta por decir lo menos. Pasó sin pena ni gloria por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y luego por la Cámara de Diputados. Su papel como primera dama fue encomiable pero carga con un pesadísimo lastre llamado Felipe Calderón del cual no va a deslindarse nunca, porque independientemente de que la relacionen de inmediato por ser su esposa, ella misma no quiere marcar distancia del sexenio de su esposo.A pesar de que soy de los que creo que la creación del Frente está diseñada para que Ricardo Anaya sea el candidato presidencial y que el queretano ha logrado por las buenas y por las malas apropiarse de la estructura del partido, también hay que destacar que esta crisis que afronta el PAN tiene su origen en las imposiciones de Felipe Calderón cuando fue presidente de la República. Hace no mucho tiempo Jesús Silva Herzog Márquez lo describió excepcionalmente: dijo que para Fox el PAN había sido un trampolín y para Calderón un criado.Ante la desunión de los panistas, el innegable golpe a las aspiraciones de Anaya y la construcción de la candidatura independiente de Margarita, como dicen por ahí los astros parecen alinearse para que José Antonio Meade sea el candidato del PRI. Meade tiene una excelente relación con el grupo rupturista del PAN, aquéllos que desde el interior podrán hacer el papel de “Caballo de Troya” para destruir a Anaya, respaldar a Zavala y en caso de que esa candidatura no tenga posibilidades, apoyarán a Meade, su amigo.En corto.- El ex canciller Jorge Castañeda dice que la salida de Margarita del PAN le puede resultar benéfico al Frente pues sin ella se podrán deslindar del sexenio de Calderón y condenar la guerra fracasada contra el narcotráfico. Creo que es un buen apunte. Veremos si logran capitalizarlo.Twitter: @gomez_cortina