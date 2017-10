¡Se los dije...!

Publicidad

¿Qué tal lo de la policía?Hace muchos años, cuando la conspiración pensó como destruir a una nación, comenzó la guerra contra la autoridad. Les dije que así, en pocos años, nadie querría ser policía.¡Ya pasó! ASESINAN a policías y ellos NO tienen ninguna defensa. El pillo es “presunto”. No es asesino.¡Y ahora, por Dios! Los “desechos humanos”, o ese ente que se dice defensor de ellos, se molesta por no haber sido invitado a la promulgación de LA LEY DE LEGITIMA DEFENSA. ¿Qué se tiene que invitar a quien, según se ve, defiende a LOS PILLOS?Don Raúl Montero: los responsabilizo de todo hecho DELICTIVO que realicen LOS PILLOS que Ud. Defiende, y que la sociedad vea que SON MALOS.A los jueces que, atemorizados por la presunta fuerza que tienen LOS PILLOS, les pido que recuerden cuando decidieron escoger esa preciosa carrera del estudio de LA LEY y su aplicación. También su juramento.Fíjese qué aberración: decir que la ley de legítima defensa “atenta contra los derechos humanos y promueve el uso excesivo de la fuerza” … ¡carajo!Entonces, si un PILLO se mete a la casa de Ud., lector, lo recibirá con un cafecito y unas galletitas, pues si no, los “desechos humanos” lo acusaran de descortés… o qué.Se quejan de que no los invitaron, amenazan con participar “en la medida en que se requiera su presencia”. O sea, METICHES o si los llaman LOS PILLOS.Ya pasó un caso en Guanajuato capital y LA LEY le dio la razón al ciudadano, no al “presunto delincuente” …Otra jalada: estarán pendientes del DERECHO de la víctima a la vida y a la seguridad jurídica… (del pillo) ¿se fijan? Y el ciudadano agraviado… ¿Qué?Sigue pendiente el caso de DON ALEJANDRO “M”, inválido tras haber sido asaltado y balaceado POR UN PILLO. ¿Y los derechos humanos APÁ? ¿Y el gobierno? ¡Hay una procuraduría de los derechos humanos de las víctimas… o lo soñé!Señores diputados: les exhorto a que hagan bien LA TAREA, al menos en este caso y NO se dejen amedrentar… ¿estamos?Ya falta poco para que termine su chamba: que el dedo de la sociedad NO los señale como cómplices de quienes nos quieren destruir…Y, por último: ¿a qué vino Netanyahu a México?A presionarnos para salir de la UNESCO por haber aceptado a los palestinos…