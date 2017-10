Localizan restos humanos en diferentes puntos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Noche sangrienta en Celaya, luego de que se localizaran los restos de al menos cuatro personas en distintos puntos de la ciudad.Los cuerpos se encontraban destazados al interior de bolsas plásticas negras.Minutos antes de las 11 de la noche fue cuando se reportó a Seguridad Pública del primer hallazgo en el eje Nororiente de la ciudad, frente a un lote de autos seminuevos se encontraba el torso y las manos amputadas de una persona.Motivo por el que cuerpos policíacos se trasladaron hasta el lugar del reporte y al corroborar la información acordonaron toda la zona, mientras llegaban los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes procesarían la escena.En lugar se encontraron varias bolsas de plástico, color negro, las cuales estaban cerradas, por lo que se desconoce su contenido, solamente se lograba apreciar un torso desnudo y unas manos, al parecer de un hombre.Minutos después de este hecho, se informó que en la glorieta del bulevar Adolfo López Mateos, justo debajo del puente a Salamanca se encontraban varias bolsas de plástico que contenían restos humanos.Y a la par de este hecho se encontraron más partes humanas pero ahora frente al Panteón Norte. Estos fueron abandonados en una jardinera de la avenida Tecnológico, mismos que quedaron expuestos, supuestamente por el movimiento del vehículo del que fueron arrojados.Se especula que en total son cuatro los cuerpos que fueron abandonados, mismos que eran transportados en varios vehículos, de los cuales no se tienen características.De igual forma se desconoce si los restos pertenecen a hombres, mujeres, o si al menos son de la misma persona. Por lo que fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les realizará la autopsia de ley.Mientras tanto los cuerpos permanecen como no identificados y será hasta el día de hoy que la Subprocuraduría de Justicia Región C brinde nueva información respecto a estos hechos.