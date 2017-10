Salva a su primo de ser ejecutado

Publicidad

Una mujer salvó a su primo de que lo mataran, pues puso su cuerpo para impedir que le siguieran disparando la madrugada del martes en el camino antiguo a la Gavia en el municipio de Cortazar.El lesionado, identificado como Rogelio “N”, permanece internado en el Hospital General.Su estado de salud se reporta grave debido a cinco lesiones por impacto de arma de fuego de entrada y salida en el pecho.Se indicó que las heridas que presenta fueron de bala y no de escopeta como se dijo en un principio.Se sabe que el lesionado, de 31 años, alcanzó a decir quienes fueron sus agresores y que le dispararon supuestamente “por andar echando bronca a la gente”.Un hermano del afectado, señaló que a las 3:25 de la mañana del martes 17 de octubre, le avisaron que habían baleado a Rogelio “N” y que estaba tirado afuera de su domicilio en el camino antiguo a La Gavia en la colonia Cerrito Colorado en Cortazar.Una prima del agraviado, señaló que estaba en el baño y al salir oyó que en la parte del patio se escuchaba como si hubiera gente corriendo, por lo cual se asomó para ver lo que ocurría.Comentó que en ese momento vio a su primo que discutía con tres hombres.De pronto, uno de los agresores sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le disparó en el pecho a corta distancia en varias ocasiones.La familiar dijo que Rogelio cayó al suelo y de inmediato lo cubrió con su cuerpo para evitar que le siguieran disparando.En ese instante le suplicó al atacante que no lo siguiera hiriendo y pese a que estos intentaron quitarla, no pudieron y decidieron mejor huir del lugar.En el lugar del ataque no se localizaron indicios balísticos y al parecer los agresores ya están plenamente identificados.Por lo que en las próximas horas la Agencia de Investigación Criminal (AIC) podría solicitar al juez las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de los presuntos atacantes.El martes por la madrugada se informó de una persona lesionada por impactos de arma de fuego en el camino antiguo a la Gavia, quien debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a la ciudad de Celaya en donde se debate entre la vida y la muerte.