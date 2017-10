Descubre qué actriz se 'derrite' por este actor

Publicidad

La modelo y actriz Natália Subtil, que desde hace meses se mantiene en el "ojo del huracán" por sus diferencias con Sergio Mayer Mori, vuelve a llamar la atención al mostrar interés en redes sociales por uno de los chicos de "Sólo para mujeres".La actriz acudió al estreno de "Sólo para mujeres", donde dijo haber encontrado a su "crush", refiriéndose a Emmanuel Palomares, integrante del "squad" varonil, a quien grabó durante el espectáculo para presumirlo.Previo al inicio del show, la brasileña platicó con los medios, quienes la cuestionaron sobre sus gustos por los hombres, a lo que ella respondió: "No me fijo mucho en el físico, la única vez que me fijé en el físico la ca**é".Asimismo, Natália reiteró que a pesar de que en este momento tiene una buena relación con el hijo de Bárbara Mori, continuará su lucha por obtener la patria potestad de la pequeña Mila.Después, la modelo fue interrogada sobre el supuesto interés de su ex de casarse con la modelo Karla Laviada: "Sé que sale con muchas, entonces no se fijen sólo en una. La chica está hermosa, obviamente".