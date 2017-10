Después de meses, regresa la paz entre padre e hijo Mayer

Parece que la tranquilidad está llegando a la familia Mayer. Después de meses no dirigirse la palabra o verse, Sergio Mayer y Sergio Mayer Mori se reencontraron durante el estreno oficial de "Sólo para mujeres", y con un abrazo dejaron todo atrás y disfrutaron el momento.



"Esa fue la cereza del pastel de mi día. Fue maravilloso saber que venía. Me abrazó, me dijo que estaba muy orgulloso, fue un encuentro increíble después de casi un año", declaró el productor.



Sergio Mayer compartió que después de ese momento le pidió que se quedara con él detrás del escenario, para que viera cómo era todo el movimiento del show, porque en algún momento él y sus hermanas van a heredarlo, al igual que la hija de Alexis Ayala, su socio.



El también actor confesó que espera tener una relación diferente con su primogénito a partir de ese día, más fraternal y con más entendimiento. "Siempre les digo, la inmadurez es una enfermedad que se cura con el tiempo y yo sigo madurando, voy a seguir aprendiendo, imaginen ahora él que tiene 19 años".



Sobre la posibilidad de que Sergio Mayer Jr. se una al elenco de "Sólo para mujeres", Mayer bromeó y explicó que no cree que quisiera, pese a que tiene el cuerpo y otros atributos que el propio Mayer Mori ya mostró, pero él sí se atrevió a subir al escenario esa noche, mostrando su torso desnudo con un atuendo espartano, demostrando que aún está en una muy buena forma.



"Yo no bailé, sólo salí hacer el numerito. Nos pareció un detalle padre precisamente en ese número, donde estamos llamando a la guerra, porque es una cosa impresionante. Me dijeron ¿por qué no sales y tocas tú el tambor? Me sé las coreografías porque las trabajé con ellos, pero no lo voy hacer todo el tiempo, fue un buen detalle para la prensa porque siempre me decían que si iba a bailar".



Quien también anduvo en el Centro Cultural Teatro I fue Natalia Subtil, la mamá de Mila Mayer, quien aseguró que todas las cosas con su ex suegro están bien, después del enojo que tuvo hacía ella cuando hizo públicas algunas conversaciones que tuvo con Mayer Mori, pero explicó que lo respeta y lo entiende como papá, es más llegó a la función de "Sólo para mujeres" en compañía de Isabela Camil, esposa del productor y actor.