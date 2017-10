Publicidad

Pareció un concierto privado.Al canadiense

Bryan Adams

Pasadas las 21:00 horas, el staff seguía permitiendo reubicaciones en gradas y pista para que el inmueble luciera decoroso.Pero si Adams,El romántico rockero, que saltó a la fama a finales de los 80 y principios de los 90, cantó "Do What Ya Gotta Do" y "Can't Stop This Thing We Started"También fotógrafo, filántropo y activista,Para la ocasión, más hubiera resultado innecesario.De saco y camisa,que usaba cuando cantaba que quería tener "18 Till I Die",Saludó en español a sus "amigos y amigas" yEn otro momento, presumió que a su llegada a la Ciudad de México,Hasta, en uno de los temas más rítmicos, pidió a sus fans "mover el cu...", luego de que una chica le soplara la frase.y disfrutaban un viaje musical hacia los días más entrañables de sus vidas.En su set,En "Somebody" el audio colapsó y todo se detuvo por 10 minutos, falla que Adams justificó con humor porque "en backstage había una cena, alguien estaba friendo algo y con el codo desconectó accidentalmente el enchufe del lugar".Sus power ballads "Run To You", "Heaven", "(Everything I Do) I Do It for You", "Have You Ever Really Loved a Woman?" y "Please Forgive Me", por supuesto, se encargaron de derretir corazones, mientras que el himno "Summer of '69" armó la fiesta nostálgica.Eso fue el concierto del nacido en Ontario: