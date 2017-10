Vuelca camión de pasajeros y deja 20 heridos

Veinte personas resultaron lesionadas, luego de que un camión de pasajeros volcó en la carretera libre Guanajuato-Irapuato, a la altura de la Comunidad de San José de Tránsito.

Los hechos se registraron aproximadamente a la 1:30 de la tarde del día de ayer.

De acuerdo con las primeras versiones, un camión de la ruta Pardo-Cuevas se dirigía hacía la comunidad de San José de Tránsito y el accidente se habría originado debido al exceso de velocidad y a que el conductor perdió el control del volante por esquivar a una señora que intentaba cruzar la carretera, lo que provocó que la unidad se saliera de la cinta asfáltica para después volcarse sobre el cerro.

De acuerdo con los pasajeros, la unidad venía casi llena, por lo que al volcarse salieron rápidamente; muchos de ellos entraron en shock por el accidente.

“Sólo sentí que el camión se frenó muy fuerte y en cuestión de segundos ya estaba volcado el camión, veníamos varias personas de pie; yo me golpeé la frente pero no me pasó nada grave, lo que sentí feo es que señoras traían a sus niños”, comentó Francisco.

El camión de pasajeros, blanco, con tablillas de circulación 3-ETH-64, quedó volcado a un costado de la carretera con dirección a la ciudad de Irapuato, y aparentemente iba conducido por un hombre apodado “El Bandido”, quien se dio a la fuga con otros dos trabajadores de la unidad.

Al lugar del accidente arribaron Bomberos Voluntarios, paramédicos de la Cruz Roja, Bomberos SIMUB, SUEG Guanajuato y una Unidad de Urgencias Básicas San Miguel para atender a los lesionados.