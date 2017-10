Publicidad

Matías Almeyda, entrenador de Chivas, reconoció que ante América, su equipo recuperó identidad y que por momentos fueron mejores, pero que no les alcanzó para ganar."Chivas volvió a recuperar la identidad de juego y por momentos superamos al rival, pero en el futbol se gana con goles. No hay pretextos, hay que seguir", sostuvo en conferencia el "Pelado".Tras la derrota, sabe que ya no podrán luchar por el bicampeonato en la Liga y que ahora se enfocarán en el de Copa."Si bien uno juega siempre para ganar remarco la actitud de los jugadores. Dejaron todo hasta lo que no tenían. Hay que seguir pero hoy nos queda la Copa e insistiremos por esa Copa".El timonel aceptó que entre la repartición de culpa por el mal torneo del Rebaño él tiene la mayor parte."Creo ser el mayor responsable de la parte futbolística. Sabía por dentro que iba a ser un semestre difícil, no tanto. El equipo despertó muy tarde ya sin chances de entrar a la Liguilla. Es la enseñanza más grande en 5 años como entrenador", dijo."Me costó planificar y mantener el éxito. En ese lugar la autocrítica. No he podido transmitir esa regularidad para seguir siendo exitoso. Esta es una enseñanza que nos queda. Queríamos el triunfo por un montón de cosas. Cuando en el futbol vienen estos momentos hay que aguantar".Almeyda explicó que todo este ambiente ya se ha tratado tanto con la plantilla como la directiva del Rebaño."Quedan para adentro. He hablado con los jugadores. Con Jorge (Vergara) y José Luis (Higuera) y esos errores son compartidos. No volver a cometerlos. Lo primer que hice de mantener al equipo. Pensando en la parte económica del club."Le di la chance a los campeones demostrar porque fueron campeones y fuimos por un solo refuerzo. Digamos que en el futuro esa temas son para analizar en otro lugar", sostuvo.