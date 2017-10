Los Cachorros ganan y evitan barrida

Publicidad

Javier Báez conectó dos jonrones para cortar una racha de 0 hits en 20 turnos, Wade Davis logró un rescate con seis outs y los Cachorros de Chicago evitaron una barrida al imponerse 3-2 el miércoles a los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego de su serie por el campeonato de la Liga Nacional.Jake Arrieta lanzó pelota de tres hits hasta el séptimo inning para ayudar a los defensores del título de la Serie Mundial a reducir a 3-1 su déficit en la serie. El mánager Joe Maddon fue expulsado por segunda ocasión en la serie en el octavo, y un abarrotado Wrigley Field vio cómo Davis retiraba a Cody Bellinger en una doble matanza que puso fin al juego.Maddon fue muy criticado por no haber utilizado a Davis en el segundo juego, que Chicago perdió 4-1. En esta ocasión, el cerrador de los Cachorros lanzó 48 veces para completar el trabajo.Willson Contreras también jonroneó para los Cachorros. Bellinger y Justin Turner conectaron para los Dodgers, que habían ganado seis juegos seguidos de postemporada, un récord para el equipo.“Tenemos que ser mucho más ofensivos”, dijo Maddon. “Tiene que empezar a pasar mañana. Vamos a hacerlo. Vamos a lograrlo, tenemos que ser más ofensivos mañana”.El quinto juego se disputa el jueves, cuando José Quintana abrirá para Chicago en un duelo con el as de los Dodgers Clayton Kershaw.“Son los campeones del mundo y sabes que van a pelear hasta el final”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “De modo que hoy lo hicieron. Hoy nos ganaron”.Báez pegó jonrones solitarios en el segundo y el quinto tras pasar pasarse sus primeros 20 turnos al bate de la postemporada sin un solo imparable. Contreras añadió un largo vuelacercas ante Alex Wood.Davis subió a la lomita con una ventaja de 3-1 en el octavo. En el primer turno al bate admitió un jonrón de Turner, que se fue de 2-2 y recibió dos boletos.Maddon se enfadó cuando un strike tres contra Curtis Granderson fue designado foul tras una discusión entre los umpires. Maddon fue expulsado y Granderson fue ponchado en el siguiente lanzamiento.Tras dar boleto a Yasmani Grandal para dejar corredores en primera y segunda, Davis ponchó a Chase Utley, que no ha logrado un hit en sus últimos 24 turnos al bate en postemporada.Las siete carreras de Chicago en esta serie han llegado en jonrones. Los largos cuadrangulares en el segundo de Contreras y Báez pusieron el 2-0 el miércoles.El batazo de Contreras golpeó el videomarcador junto al jardín izquierdo, mientras que el de Báez cayó más allá de las gradas del jardín izquierdo en la avenida Waveland.Por los Dodgers, los cubanos Yasiel Puig de 3-1; Yasmani Grandal de 1-0.Por los Cachorros, el venezolano Willson Contreras de 3-1 con una anotada y una remolcada. El puertorriqueño Javier Báez de 3-2 con dos anotadas y dos impulsadas.