Unos se llevan, pero no se aguantan...



Y ahora que ganó el América y perdió el Guadalajara —su equipo no oficial—, menos. pic.twitter.com/o0p5ERFn4i — Te cargó el payasito (@AlvaritoMorales) 19 de octubre de 2017

Publicidad

Mi @joserra_espn y @Faitelson_ESPN, muchas felicidades por el aniversario del América.



¿Qué sería de ustedes sin el Ave de las tempestades? — Te cargó el payasito (@AlvaritoMorales) 12 de octubre de 2017

Tras 11 JJOO y 10 mundiales el América pasa a tercer plano, nunca serás periodista, eres solo un payasito, reventador y provocador. Saludos. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) 12 de octubre de 2017

Y una cosa más: ahora dilo sin llorar.



Jajajajajajaj a — Te cargó el payasito (@AlvaritoMorales) 12 de octubre de 2017

Pues ahora que te vi en el elevador te abriste con tu guarura. Y qué fácil es cubrir tantas cosas cuando uno es el jefe y se las asigna. — Te cargó el payasito (@AlvaritoMorales) 12 de octubre de 2017

Jajaja. ¿Ah? No eras tú el que tuiteaba por él.



Bueno, ahora deje comer a los grandes en la mesa de adultos.



Abrazo. — Te cargó el payasito (@AlvaritoMorales) 12 de octubre de 2017

El siempre polémico periodista, volvió a hacer de las suyas, al exhibir que el también periodista de ESPN,, lo había bolqueado de Twitter.Morales escribió en su cuenta junto con una captura de pantalla donde se mostraba que 'joserra' aparentemente lo había bloqueado. "Unos se llevan, pero no se aguantan... Y ahora que ganó el América y perdió el Guadalajara —su equipo no oficial—, menos." La polémica se desató desde el 12 de octubre , mismo día del aniversario del Club América, motivo por el cual 'Alvarito' decidió enviar un mensaje a José Ramón y David Faitelson."Mi @joserra_espn y @Faitelson_ESPN, muchas felicidades por el aniversario del América. ¿Qué sería de ustedes sin el Ave de las tempestades?", escribió.Esto no dejó muy contento a 'Joserra' que así contestó:"Tras 11 JJOO y 10 mundiales el América pasa a tercer plano, nunca serás periodista, eres solo un payasito, reventador y provocador. Saludos."A lo que Morales responde con 3 tweets, burlandose y para después meterse con el hijo de José Ramón, Juan Pablo Fernández:"Pues ahora que te vi en el elevador te abriste con tu guarura. Y qué fácil es cubrir tantas cosas cuando uno es el jefe y se las asigna.""¿Payasito?, si no me apellido Fernández ni hago Toque, ni me mangonea un Hooligan. Me dio risa como te achicaste en el elevador. Abrazo."Juan Pablo Fernández también contestó a las palabras de Álvaro, diciendo que al igual que él, hace "Payasismo Deportivo". "Igual que a ti, me encanta hacer payasismo deportivo llevo 17 años haciéndolo, esto es entretenimiento. No sé por qué me metiste al pleito."A lo que el conductor del programa "Calla y escucha" contestó mofandose:"Jajaja. ¿Ah? No eras tú el que tuiteaba por él. Bueno, ahora deje comer a los grandes en la mesa de adultos. Abrazo."Al final, David Faitelson hizo aparición y como siempre, siendo el más tranquilo de la dupla ex TV Azteca, donde "agradeció" a Álvaro Morales la felicitación y dio vuelta a la pregunta inicial, diciendo que el América no sería nada sin el Anti-americanismo.Parece ser que los "vestidores" de ESPN comienzan a romperse, en una situación donde los colores fueron la detonante de una serie de criticas entre colaboradores.