Debe dar Secretario cuentas de dengue

El 3 de noviembre a las 10 de la mañana debe comparecer en el Congreso el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, para dar explicaciones sobre el brote de dengue en la entidad.“Hay una propuesta que hizo la comisión que fue aprobada por ellos para que el Secretario y cualquier otro miembro del Sistema Estatal de Salud tengan una intervención de hasta por 50 minutos para que expongan todo lo que tiene que ver con la situación de casos de dengue en el estado y que acciones están llevando a cabo”, explicó la coordinadora de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Beatriz Manrique Guevara.Este grupo parlamentario solicitó la comparecencia del funcionario estatal ante el incremento de los casos de dengue en Guanajuato, principalmente en León, Celaya y Juventino Rosas.“Existen cada vez más en el ambiente los rumores y versiones confirmadas por médicos de que ha habido más casos de los que se están reportando”, señaló la legisladora.También aseguró que hay dudas en cuanto al número de defunciones que se han reportado, porque de acuerdo con versiones de médicos recibieron una instrucción de no declarar o no certificar que el caso fue dengue.“Recibieron una instrucción y esa puede ser una de mis preguntas al Secretario, si es verdad o no que recibieron una instrucción, que emitieron una instrucción de no declarar o no certificar que el caso fue dengue si no tiene los estudios y si es verdad o no que en los laboratorios de las Secretaría de Salud se están tardando hasta 15 días en entregar los estudios”, dijo.