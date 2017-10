Publicidad

#BuenDía Nos reunimos con los colegios de Abogados y Contadores. Les exponemos qué es lo que hace cada una de las áreas de @ContraloriaLeon pic.twitter.com/MsoNOG2x0p — Contraloría León (@ContraloriaLeon) October 17, 2017

#BuenDía Iniciamos con la Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano Contraloría Social. ‍♂️ pic.twitter.com/0PVMXinzmz — Contraloría León (@ContraloriaLeon) October 19, 2017

El Consejo Ciudadano de la Contraloría Social informó esta mañana que por irregularidades en los procesos de las obras del SIT, la segunda etapa de remodelación del Parque Hidalgo y el cambio de luminarias, estarán pidiendo informes detallados de éstas.Respecto al primero, señalaron que al parecer se compró por fuera de un proceso de licitación equipamiento para paradero, que no han sido entregados a tiempo.En elcriticaron que en su segunda etapa, han entrado varias constructoras y falta coordinación.Respecto al cambio de luminarias, indicaron entre otras cosas que hasta donde se sabe algunas no funcionan, no se han cambiado postes ni infraestructura necesaria.Pedirán un plan de actividades a la dirección de Obra Pública, para que detallen los pasos que seguirán en esta renovación del alumbrado.