El gobernador Miguel Márquez no lo oculta en ninguna de sus charlas, él está a “las caiditas”. Si la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México se empantana y lo ven como una opción, encantando.También listo si la puerta de la dirigencia del PAN se abre. “Si se da, bueno, pero no la ando buscando”, dice. Así parece muy poco probable que se atreva a dejar el mandato. Pero nunca se sabe.Los políticos, y Miguel no es excepción, están siempre con maletas listas para tomar cualquier tren y estar en la jugada. Aunque, pensando con la cabeza fría, mejor haría en concentrarse en cerrar el sexenio.El diputado Juan Carlos Muñoz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Seguridad Pública del Congreso, aplaudió que Pemex comience con “una limpia” de empleados en la refinería de Salamanca, pues opinó es evidente que el gran robo de combustible está ahí adentro y no tanto en los ductos.Como empresario del transporte y exdirigente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), admite que hay empresas del sector involucradas en la compra del combustible robado. Cuando presidió Canacar conoció de casos en Tamaulipas y Veracruz, pero “en Guanajuato nunca tuve el reporte de ninguna empresa”, dijo.Lo que está a la vista son los centros huachicoleros en las orillas de la carretera, dijo, pero sin embargo nada pasa. “Están a la vista de todos, en la México-Puebla-Veracruz está lleno de centros de huachicoleo, los dueños de camiones les dan dinero para cargar al operador y ellos van y cargan combustible robado”.Muñoz Márquez se dio una vuelta ayer por la inauguración de Anpic y ahí declaró su apoyo a Héctor López para repetir en la Alcaldía: “Sería un error de Acción Nacional tratar de decir ‘tú ya no vas porque tu proyecto como que apenas está prendiendo’, tengámosle paciencia, por eso es la reelección”.Juan Carlos señaló que “hace mucho que no teníamos un Alcalde honesto”, y luego puntualizó que “cuando menos dos (administraciones)”, con lo que señala a la priísta Bárbara Botello, pero también al panista Ricardo Sheffield.Defendió que Héctor López siempre dijo que el proyecto era a seis años, y que, según las encuestas que el legislador manda a hacer, el Alcalde sale con buenos números para apoyarlo en la reelección. Y entre los resultados que presumió de la Administración está que en el programa de las 400 obras hubo ahorros que permitieron contratar más (aunque el costo final ya lo veremos cuando las terminen).A ser calificado por el diputado como deshonesto, Ricardo Sheffield Padilla aseguró que las opiniones y consejos poco acertados de Muñoz Márquez se hicieron famosos a nivel nacional después de aconsejar a Montana, hace tres años; y recordó que su sucesora y el Gobernador le auditaron “hasta las amígdalas”, pero sólo hubo observaciones menores que fueron solventadas.El 5 de octubre el diputado y exalcalde tuiteó: “Ya somos dos panistas con experiencia de gobierno y resultados que se pueden comparar objetivamente, quienes buscaremos la Alcaldía de León. Sea por contienda o por designación -con un método mixto- pero es indispensable que en este proceso de selección haya consulta a la militancia. Al PAN le fortalece escuchar a sus militantes”.Hoy a las 7 de la noche están convocados liderazgos del PRI en León en las instalaciones del Sindicato del Seguro Social. La iniciativa la tomó el líder sindical de Flecha Amarilla, Fortino Batres, aunque dicen que no es con el ánimo de que él sea el candidato a la Alcaldía en León, sino de comenzar a armar un proyecto para competir en las elecciones del próximo año.Entre los convocados a la cita anote al anfitrión, el líder sindical del IMSS, Gumersindo Mercado; el presidente y la secretaria general del PRI local, Denny Méndez y Norma López; el dirigente sindical del Hospital General de León, Bernardo Rodríguez; de la Federación Regional del Bajío CROC Jacobo Cabrera; el secretario adjunto electoral del Comité Estatal, Pepe Pedroza; el maestro Tomás Bustos.También se invitó al excandidato a diputado federal Luis Andrés Álvarez; al gerente de Telecom, Juan Pablo López Marún; al exdirector general del Instituto Municipal de la Juventud, Alfonso Orozco; al exregidor Ricardo Cobián. En el PRI todavía nadie levanta la mano por la Alcaldía, y llegó la hora.Rumbo al 2018 el presidente de la Fundación Colosio Guanajuato, José Luis Romero Hicks, se mueve. El político priísta ayer fue incluido en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, luego de presentar como trabajo recepcional la conferencia “Consecuencias económicas de la corrupción”.En la fotografía José Luis con el secretario de Hacienda y carta presidencial del PRI, José Antonio Meade, el fin de semana en el Museo Nacional de Antropología en el evento “Impulsando a México”.