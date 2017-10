Hay funcionarios involucrados en zapato subvaluado

Publicidad

Es una pena dijoen relación al incremento de calzado subvaluado en el país.El ex funcionario del Servicio de Administración Tributaria detalló que no dudaría que haya funcionarios involucrados en en este tráfico.Durante su gestión los empresarios del sector calzado colaboraban señalando a quienes no cumplían la ley.Así lo comentó durante la inauguración del veinticinco Foro de Inversión en el Entorno Globalizado, evento organizado por el