Promete Q Arte deleitar a León

Esta noche el Forum Cultural Guanajuato continúa con la programación de su Temporada de Música de Cámara con un concierto a cargo del cuarteto colombiano Q – Arte.Luego de una charla con sus fans de la ciudad zapatera, músicos y aficionados al estilo musical, el cuarteto está listo para cautivar a su público.Integrado desde 2010 por los violinistas Juan Carlos Higuita Estrada y Liz Ángela García, la violista Sandra Arango Calderón y el chelista Diego García Castro, la agrupación se ha distinguido por divulgar las composiciones de músicos latinoamericanos.Sus miembros están vinculados a instituciones educativas de mayor prestigio de su natal país, como la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, por lo constantemente apuestan a la investigación y búsqueda de nuevas sonoridades y perfiles escénicos.Gracias a su talento y compromiso artístico y académico, el cuarteto se ha convertido en uno de los grupos de música de cámara más innovadoras en Colombia.Fieles a su principal objetivo, los embajadores de la música de América Latina presentan esta noche un programa integrado por piezas de Revueltas, Piazzolla, Montaña, Villa-Lobos y Brouwer.La agrupación promete deleitar a los melómanos leoneses con el Cuarteto para cuerdas No. 4, también conocida como “Música de fiesta”, del mexicano Silvestre Revueltas; la melodía “Cambió el ritmo de la noche” del cubano Leo Brouwer, la Suite Colombiana No. 4 del colombiano Gentil Montaña, el Cuarteto de cuerdas No. 6 de Heitor Villa-Lobos y el Tango Ballet del argentino Astor Piazzolla.