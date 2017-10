Acumula administración de Botello 30 procedimientos

Publicidad



“Algunos comparecieron, otros, no; unos se ampararon, otros lo hicieron a través de un apoderado, en fin, son muchas situaciones.

“Cuando no comparecen, la ley establece que se tendrán por ciertos los actos (acusaciones), pero ellos todavía pueden ofrecer pruebas si así lo consideran pertinente, se desahogan, se da un periodo de alegatos y luego se turna al Ayuntamiento, cuando se trata de ex integrantes de éste y titulares de dependencia o al Presidente Municipal”, explicó.



“Definitivamente hablan de todos los errores que se cometieron en la administración y mucho de lo que como regidores del PAN estuvimos manifestando. Y ahora que revisen, que chequen a detalle de forma legal y que se aplique la ley”, comentó el ex regidor panista Alejandro Arena Barroso.



“Estos temas que se deben vigilar en jurisdicción no deben trascender al tema político y no debería usarse para generar una situación de beneficio o no, hacia fuerzas políticas; son hechos que se tendrán que ventilar ante una tribuna, y yo lo he venido diciendo, de cualquier funcionario. Nadie estamos (sic) por encima de la ley”, opinó.

Laaún sigue tramitandoen contra de funcionarios públicos de diversas áreas de la administración de, informó, su titular.En este mismo sentido, las investigaciones de la Contraloría corroboran la existencia de las empresas fantasma que ya dio a conocer la Procuraduría de Justicia, a raíz de las cuales presentaron denuncias penales contra quien resultara responsable.Considerando que en algunos de los procedimientos hay dos o más funcionarios involucrados,, aunque se desconoce cuántas denuncias penales más podrían surgir, tras estos procedimientos. Las comparecencias que se deben hacer ante la Contraloría, aún no concluyen y no en todas se han hecho presentes los acusados, yEn el aspecto penal, recordó que la Contraloría presentó 11 denuncias penales que han ido avanzando y están en manos de la Procuraduría.Ante la situación,de la administración de Botello opinaron que éstay lamentaron que ahora la búsqueda de su desafuero sea una muestra de errores cometidos durante su trienio.Por su parte,, dirigente estatal del Partido Verde señaló que ningún funcionario debe estar por encima de la ley y que el tema debe quedar en lo legal y no trascender en enfrentamientos políticos.