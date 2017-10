Bárbara Botello se lanza contra Ricardo Sheffield

Publicidad



"Es fácil hablar, mentir y juzgar cuando sabes que tu partido no moverá un dedo para que sus militantes corruptos paguen tanto daño que le han hecho a Guanajuato, al que por cierto lo tienen sumido en la peor crisis de su historia", señala Bárbara Botello.

Finalmente @gobiernogto presentó hoy la solicitud de desafuero de la ex-alcaldesa Bárbara Botello. Se establece el precedente contra la burda corrupción de la administración del PRI en León.Tan sólo en 4 juicios hizo perder a León 500 millones de pesos,por su negligencia dolosa. — Ricardo Sheffield (@R_Sheffield) October 17, 2017



"Por cierto, te comparto esta nota, creo que tienes algo que ver, evidencia que en tu administración SÍ HUBO PAGOS A EMPRESAS FANTASMA", culmina el escrito de la diputada.



“Además que yo no firmaba los cheques, creo que la orden de compra de una cosa así pase por el Presidente, no sé ni quién es la empresa esa. No tengo ni la menor idea, es un tipo de compra que no pasa por Presidencia.



“Es una compra muy pequeña que ni tengo idea de qué área la hayan pedido ni porqué”, manifestó en aquella ocasión.

En la misma nota se establece que no hubo fraude en la compra y el proveedor siguió trabajando en la administración que encabezó el PRI, por cierto. @RamirezArgote @DennyMendezGTO @https://www.am.com.mx/lineadirecta/local/sheffield-compro-bicis-a-fantasma-67748.html pic.twitter.com/eLyX4auLHQ — Ricardo Sheffield (@R_Sheffield) October 19, 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de que elrevelara en redes sociales la petición de desafuero contra la, la hoy diputada del, le dirigió un mensaje:La diputada difundió el mensaje a través de sus redes sociales, en la que retoma una nota delque acusa al diputado panista, cuando fue alcalde, de haber comprado, delito por el que acusan ahora aLa diputada asegura que Guanajuato está en primer lugar en homicidios, y el diputado no dice nada.La nota fue publicaday señala:El jueves de la semana pasada (de ese año), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que detuvo a Marco Antonio Rolón García, Roberto Carlos Rodríguez Pardo, Clara Torres Vega, Marcela Guiza Bravo, Laura Jaramillo Esparza, Carlos Alonso y Melanie Micheline Martínez Burstin, señalados como supuestos responsables de defraudar al Gobierno del Estado con 27 millones de pesos a través de compras simuladas a empresas fantasmas.El ex alcalde Ricardo Sheffield Padilla aseguró, en ese entonces, no recordar esta compra, pues dijo que le correspondió a Servicios Generales.La diputada hizo la publicación también a un día de que el procurador Carlos Zamarripa anunció que se detuvo en la Ciudad de México a una persona involucrada en la red de empresas fantasmas que se contrataron en la administración de Bárbara Botello.El Procurador dijo que se trata trata de Antonio Olvera, pero su identidad real es Dionicio Preciado Maldonado.Señaló que la solicitud de desafuero contra Bárbara Botello se sustenta en la comprobación que se hizo de la contratación de, lo cual generó unde Bárbara Botello,