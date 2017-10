Burla la aduana el calzado chino

Publicidad



“Es una pena que eso esté sucediendo, más allá de la causa”, señaló Núñez Sánchez., recordando los avances logrados durante su gestión y reconoció que hoy están en riesgo.

“Quien hace importaciones de manera indebida son por un lado integrantes del sector privado, que seguramente ya lo hacían y han encontrado una nueva forma”, dijo durante su participación en el XXV Foro de Instituto Mexicano de Ejecutivos en Fianzas (IMEF), delegación Bajío.



“No creo que se hayan aflojado las medidas, sino que encontraron nuevas formas de ingresar calzado barato” explicó Núñez Sánchez.



“Era algo que yo aceptaba cuando estaba en el SAT, no aceptarlo es taparse los ojos... también hay que combatirlo hacia adentro”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los importadores han encontrado, reconoció ayer el, quien fuera jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).El ex funcionario dijo que esta situación hay que reclamarla no sólo a las autoridades, sinodel sector que no quieren cumplir la ley.La otra parte del problema son lasy, en este sentido, señaló que los responsables de hacer cumplir la ley tienen que actualizar los procedimientos, a las nuevas formas que encuentran quienes están abusando de la ley.Sobre la corrupción en las aduanas,El miércoles , el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato,, acusó que el relajamiento de las revisiones aduaneras ha causado el incremento del ingreso de calzado subvaluado. Hasta agosto, aseguró, se registróen la importación de pares.La Ciceg trabaja en una iniciativa para elevar a Ley el decreto presidencial para, que entró en vigor en octubre de 2014.La iniciativa va: que exista un control adecuado de avisos previos, que el calzado entre por aduanas exclusivas, y que la mercancía entre a precios del mercado y que están dentro de los mínimos estimados.El reclamo de la Ciceg se debe a que han detectado queque no son las especiales y los agentes aduanales han reducido las revisiones de contenedores.