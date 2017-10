Convoca AMLO a los 'puros de corazón' en Guanajuato

Publicidad



“Tenemos años luchando por lograr un cambio en el País, sin violencia, de manera pacífica, pero un cambio verdadero; han engañado mucho con la palabra cambio, el resultado es que no ha habido cambio en realidad, es más de lo mismo, no hay diferencia entre el PRI y el PAN, me refiero a los de arriba”, dijo, señalando varios “fraudes” en los que han colaborado integrantes de esos partidos.



“Ya no hay que dejarse engañar, a la mafia del poder no le convienen los cambios... no le tienen amor al pueblo, por eso venimos a decirles que vamos para adelante, que existe Morena; ya hay un despertar ciudadano, no hemos dejado de luchar y tampoco nos hemos vendido”, afirmó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Conllegó a, para iniciar su gira de trabajo por Guanajuato, invitando a los “puros de corazón” a votar por Morena en 2018.El tabasqueño se presentó ante un grupo de, entre militantes, simpatizantes y el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); a ellos les aseguró que, desmarcándose también del gobierno de Venezuela y afirmando llevar la ventaja a los demás partidos rumbo a la elección de 2018.La Asamblea Informativa, programada a las 11:30 de la mañana, inició a la 1:30 de la tarde, tras el arribo del líder a un salón de eventos en Manuel Doblado, donde el tabasqueño enfatizó que no son lo mismo que el PRI y el PAN, a quienes calificó de “cochinos, puercos”.La gira será de cuatro días por el Estado, dijo, para informar sobre el movimiento, la situación del País y el plan de Morena.Además, habló sobre la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado, dijo,desde la presidencia de Calderón a la fecha, y más dede la violencia.López Obrador incluso, señalando un pasaje de la Biblia, y afirmando que, no sólo católicos, también a empresarios e incluso militantes de otros partidos, aunque aclaró queFinalmente, en entrevista volvió a enfatizar la mafia con los huachicoleros, y el hecho de que si las elecciones fueran el día de hoy, el partido llevaría hasta 10 puntos de ventaja contra cualquiera, no solo frente a Margarita Zavala, sino frente a cualquier partido e incluso candidatos independientes.