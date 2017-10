Defienden a chofer de Uber que mató a Mariana

Tras la revelación de unos videos por la @FiscaliaPuebla, avanza el esclarecimiento del asesinato de la estudiante Mariana Fuentes pic.twitter.com/E88Nf89QtY — imagenzea (@imagenZea) October 17, 2017

Publicidad

#Video Empresarios piden no "satanizar" a @Uber por el asesinato de #MarianaFuentes, un conductor de esa empresa participó en el feminicidio pic.twitter.com/obhbPy5aVc — Contrastes Puebla (@ContrastesP) October 17, 2017



"La agente del Ministerio Público aclaró que la documentación exhibida por la familia de la occisa fue entregada en copia simple y agregada a la carpeta de investigación y que la original fue encontrada durante el cateo al domicilio de José de Jesús junto con otras pertenencias de la estudiante", señaló.

Dos de los 4 presuntos asesinos de Mariana Fuentes, estudiante de la @BUAPoficial, están detenidos. #EsNoticia con @HanniaNovell pic.twitter.com/7KFwd8a4AC — adn40 (@adn40mx) October 17, 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La defensa de José de Jesús, chofer de Uber, argumentó durante la audiencia en la que se vinculó a proceso por el homicidio de Mariana Fuentes, estudiante de la BUAP, que la Fiscalía General del Estado (FGE) falseó pruebas.El abogado externó al juez que la ministerio público estaba duplicando las pruebas, tras comprobar que en la carpeta de investigación estaba radicado el hecho de que la madre de la joven presentó en original una tarjeta de afiliación del ISSSTEP de la víctima para hacer la identificación del cadáver el 1 de octubre.Mientras que la FGE argumentó que la misma tarjeta la encontró durante un cateo en la vivienda del imputado el 14 de Octubre.El juez desechó la prueba de la credencial, así como la supuesta cartera hallada durante la revisión al domicilio, que tampoco correspondía con las características del bolso de la joven, ya que la MP no logró acreditar los hechos.Ante esto, el juzgador hizo un llamado para conducirse con legalidad y no tratar de sorprenderlo falseando datos.En un comunicado, la Fiscalía aseguró que no existían pruebas falsas para inculpar al chofer de Uber luego que aseguró que la credencial que presentó su mamá del ISSSTEP fue una copia y no una original.Sin embargo, la defensa víctima intentó justificar que en el trámite de la identificación, la madre presentó un duplicado original de la credencial, pese a que en la carpeta de investigación estaba detallado que fue el documento era original y que dejaban copias a efecto de incluirlas en el proceso.Al rendir su declaración ante la Fiscalía, José de Jesús reconoció que participó trasladando a El Güero, El Cuyo y El Negro, así como, a Cristian, a bordo de su unidad registrada en Uber luego que fuera amenazado.Señaló que los recogió en la 16 de Septiembre y les ofreció el servicio de taxi colectivo.Sin embargo, en el trayecto, Cristian, el autor material, le pidió que los llevara a hacer tres "tiros" y él se negó tras asegurar que "ya andaba derecho" y que no quería participar porque ya habían sido detenido antes por esa actividad.Antes de asaltar a Mariana, el 30 de septiembre, cometieron dos atracos más.La FGE aseguró que le siguió la pista al joven tras una llamada anónima de un supuesto familiar, quien sabía que había trasladado a la banda a bordo de la unidad Uber.También informó que el vehículo lo había regresado al propietario tras tener la intención de escapar porque Cristian le había notificado que la estudiante de la BUAP ya había muerto.Las autoridades también dieron con el paradero del joven al detectar que su esposa tenía antecedentes penales.