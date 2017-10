Lo buscan en 190 países por sospechar que mató a su novia

Publicidad

La Procuraduría Capitalina solicitó a la Interpol una ficha roja para localizar en el extranjero a Mario Sáenz, el "Skate", pareja sentimental de Victoria Pamela y principal sospechoso de su asesinato.Lo anterior después de que sus empleados y familiares informaron que tienen varias semanas sin saber de él.La urgencia de las autoridades radica en la posibilidad de que el sospechoso haya escapado de México, además se le ha buscado en dos entidades de la Metrópoli y tampoco se ha tenido suerte.La situación ha causado indignación a los padres de Victoria, quienes piden que el crimen no quede impune.A Mario Sáenz, el "Skate", también se le busca para que explique cómo fue que consiguió un documento, expedido por la Fiscalía de Coyoacán, donde supuestamente se avala que él y dos de sus amigos acudieron al lugar el día de los hechos, para exigir que el Gobierno capitalino le pagara el desperfecto que un bache, que supuestamente le provocó a una de las llantas de su vehículo.Sin embargo, al momento de revisar en los videos de seguridad del Ministerio Público, el "Skate" no aparece entre las personas que visitaron ese día el inmueble; los agentes de investigación acudieron a la dirección señalada pero no encontraron tal bache, lo que despertó más sospechas."Es lo menos que podemos hacer en memoria de nuestra niña, exigir justicia para el responsable, no quiero que otra madre sufra algo similar. Nadie tiene derecho a hacerle eso a nadie, a ninguna mujer, pido que el castigo sea ejemplar, porque, si no, va a seguir pasando. Uno nunca piensa que a sus hija le pase esto", dijo Consuelo, madre de Victoria.