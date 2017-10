Publicidad

Revelan maltrato a mujeres en secta que inspiró al hijo de Carlos Salinas de Gortari

A través de un comunicado oficial , la empresa NXIVM se deslindó de la presunta secta ligada con el hijo del ex presidente,Este martes se dio a conocer una reciente investigación del periódico New York Times , en donde se asegura sobreDeclaración oficialRecientemente un medio de comunicación ligó incorrectamente y sin fundamento a NXIVM Corporation, y empresas relacionadas, a un grupo social. Los alegatos plasmados en la historia se basan en fuentes, algunas de las cuales se encuentran bajo investigación criminal, o incluso ya indiciados, y que actúan como un grupo coordinado. Esta historia podría ser un producto criminal de mentes criminales, que al final lastiman incluso a las víctimas de la historia.Desafortunadamente este medio fue presa de estos esfuerzos criminales coordinados. NXIVM no pudo participar en la historia pues decidió, con dolor, apegarse al proceso legal de nuestro sistema de justicia internacional.Exploraremos todos y cada uno de los remedios legales para corregir estas mentiras.NXIVM es una empresa profesional que provee herramientas educacionales, coaching, y entrenamientos a individuos, corporaciones, y personas de toda índole. Durante casi veinte años, la compañía ha ofrecido estas herramientas a más de 16,000 personas de más de treinta países. NXIVM trabaja con algunas de las empresas líderes a nivel mundial, directores, y líderes mundiales, entre otros, con gran éxito. Encuestas anónimas sugieren que la tasa de satisfacción de los clientes de NXIVM rebasa el 95%, y un extenso estudio psicológico realizado en los últimos diez años demuestra beneficios psicológicos y resultados extraordinarios.NXIVM lideró una ceremonia de paz en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se hizo acreedora a tres nominaciones al premio Emmy, y ganadora de diez premios Telly. NXIVM ha documentado un estudio inicial de diez personas padeciendo Síndrome de Tourette, una enfermedad neurológica considerada incurable, quienes han logrado reducir radicalmente sus síntomas, y en algunos casos erradicarlos completamente.En el área del desarrollo infantil, NXIVM ha logrado una innovación científica con cientos de niños gozando de una educación multicultural, varios de los cuales hablan entre siete y trece diferentes idiomas de forma fluida. Con estudiantes universitarios, NXIVM ha elevado de forma significativa su capacidad de decisión moral, y logrado un incremento en el desempeño inteligente comparado con un placebo. Así mismo, a través de los años, NXIVM ha honrado el sistema de justicia, y apoyado víctimas de desastres naturales, secuestros, y tragedias personales.NXIVM cree firmemente en el empoderamiento humano, la excelencia, y la libertad de expresión.NXIVM se opone y condena firmemente la violencia, la victimización, el deshonor, y el abuso. Y NXIVM se opone firmemente a cualquier producto criminal de mentes criminales.