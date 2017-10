Notifican a Eugenio Hernández detención para extradición

Publicidad

La @PGR_mx notificó sobre orden de extradición a Eugenio Hernandez, exgobernador de #Tamaulipas. pic.twitter.com/Zmxy9x82Zs — NORESTE DIGITALRADIO (@NoresteDigital2) October 19, 2017

CATEAN RANCHO DE EUGENIO HERNANDEZ EX GOBERNADOR DE TAMAULIPAS DETENIDO pic.twitter.com/nGDWSEzeoO — Tkiss Digital (@TvTKiss) October 13, 2017

El Juez de Distrito Raymundo Serrano Nolasco notificó al ex Gobernador Eugenio Hernández Flores la orden de detención provisional con fines de extradición girada por una Corte Federal de los Estados Unidos, que lo reclama por lavado de dinero.Durante la audiencia a puerta cerrada que se prolongó por cerca de tres horas y que se llevó a cabo en la Sala 1 del Poder Judicial del Estado, fiscales de la PGR informaron al ex Mandatario sobre la nota diplomática que se emitió.Sin la representación de sus abogados, pero asistido por los defensores de oficio del Poder Judicial, autoridades informaron a Hernández Flores sobre la orden que emitió la Corte de Distrito en el Sur de Texas.Esa autoridad acusa y persigue al ex Gobernador por los delitos de asociación delictuosa en las modalidades de lavado de dinero, para cometer fraude bancario y operar negocios de envío de recursos sin tener licencia.De esta forma, el imputado fue notificado de su situación judicial con respecto a las autoridades de Estados Unidos, que ordenaron detenerlo de manera provisional con fines de extradición internacional.El juez precisó que esta audiencia con carácter informativa no significa que empieza el proceso de extradición, que habrá de iniciar en el momento en que las autoridades de EU realicen la solicitud formal a través de la SRE.Sin embargo, Serrano Nolasco precisó que el término de 60 días contemplado en el tratado de extradición empezó a correr a partir de que la PGR cumplimentó la orden de detención provisional, el pasado 17 de octubre a las 23:55 horas, y lo hizo saber al director del Cedes, donde se encuentra recluido. (Agencia Reforma)El juez de Distrito, Raymundo Serrano Nolasco, decretó un receso de una hora en la audiencia de Eugenio Hernández Flores, para que estén presentes sus abogados.A las 9:00 horas inició la audiencia, en la cual deberán notificar el procedimiento de extradición al ex gobernador de Tamaulipas.Uno de los defensores públicos solicitó al juez la prórroga de una hora, debido a que el avión donde viajan los abogados sobrevolaba la ciudad y argumentaron que había neblina.Serrano pidió la opinión de los fiscales de la PGR, quienes no tuvieron inconveniente para esperar."Voy a decretar un receso de una hora", determinó el juez.En la audiencia pública no hay familiares de Hernández, solo periodistas y estudiantes universitarios.