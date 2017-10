Publicidad

negó rotundamente que la organización a la que pertenece esté vinculada con el maltrado a las mujeres.Continuó afirmando que, bajo ninguna circunstancia, ninguno de sus clientes ha sido cohersionado, presionado o forzado a hacer algo en contra de su voluntad. Este miércoles se publicó que una secta que opera en Estados Unidos y misma que inspiró al hijo del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Occelli, a encabezarla en México, usa métodos de maltrato a mujeres.La secta secreta "Nxvim" supuestamente nació para empoderar a las mujeres, pero en realidad las sometía y explotaba sexualmente.Proceso señala que en nuestro país, el hijo del ex Presidente Salinas coordina "In Lak' Ech por la paz", una iniciativa ciudadana que se basa en los postulados de Raniere para "restablecer la paz en México a través del fortalecimiento de la sociedad civil".El 23 de abril del 2012, el columnista de La Jornada, Julio Hernández, escribió sobre Emiliano Salinas y una conferencia que ofrecióTodo el extracto aquí: Emiliano responde