Retienen por más de 24 horas a alcalde de Las Margaritas

El Alcalde de Las Margaritas, José Domingo Vázquez López y varios funcionarios del ayuntamiento, cumplieron más de 24 horas en poder de indígenas tojolabales de la Zona Maktik, para demandar la construcción de proyectos por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPYC) que desde 2015 permanecen paralizados.Operadores políticos del gobierno del estado, han tratado de buscar una negociación con el grupo inconforme, pero no ha sido posible la liberación de Vázquez López, militante del PVEM, que se encuentra cautivo en la comunidad Monte Sinaí, informaron funcionarios.Se desconoce el estado que guarda el Alcalde y otros funcionarios, así como el lugar en donde se encuentran, ya que no se sabe sí están encarcelados o sí permanecen en una cárcel comunitaria o en la agencia ejidal o casa ejidal.Tampoco se sabe sí los campesinos han dado alimento a Vázquez López y los demás funcionarios que lo acompañan.El lunes a las 16:00 horas, los tojolabales llegaron en la alcaldía y retuvieron a varios funcionarios, entre ellos a Vázquez López.Pero fue el martes, cuando los inconformes, que no encontraron respuesta a sus demandas, que decidieron llevarse al Alcalde.Los inconformes exigían la presencia del titular de la SOPyC, Jorge Alberto Betancourt Esponda, pero al no encontrar respuesta, decidieron llevarse hacia Las Ca?adas a los funcionarios.Entre el grupo de funcionarios, también permanece, Verónica Ramírez, delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el municipio de Las Margaritas.Los operadores se les ha dificultado la liberación de los funcionarios, ya que los tojolabales exigen la presencia del Secretario Jorge Alberto Betancourt Esponda.