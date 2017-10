Publicidad

Bien, se tardó en llegar cerca de un año, pero ya tenemos la “Doctrina Trump”. Es muy sencilla. Y, como podría esperarse, cabe perfectamente en un tuit. En casi cada asunto importante, la postura del presidente Donald Trump es la siguiente: “Obama lo hizo. Yo lo rompo. Tú lo arreglas”.Y de ahí llegamos al meollo del asunto, a lo más aterrador de la presidencia de Trump. No es el tuiteo juvenil del presidente, ni todos los colaboradores que han salido disparados de su auto de payaso a alta velocidad, ni su capacidad industrial para mentir.Es la disposición de Trump para deshilar tantas políticas e instituciones duraderas al mismo tiempo -desde el TLCAN y Obamacare, pasando por el acuerdo del cambio climático y la iniciativa nacional de energía limpia, hasta el tratado comercial del Pacífico y el acuerdo nuclear con Irán-, sin alguna preparación real, ni el día anterior, ni para la mañana siguiente.De hecho, Trump tomó la mayoría de sus decisiones respecto al clima, la salud, la energía y la economía sin consultar a algún científico, sin invitar a un grupo variado de expertos a la Casa Blanca, sin plantear sus propias alternativas bien definidas para los sistemas que está deshaciendo, sin tener un equipo preparado de asistentes, ni una coalición política capaz de implementar la alternativa que sea y sin un marco estratégico que conecte todos los puntos.En pocas palabras, se supone que simplemente debemos creer en el presidente cuando dice que este o ese trato “es el peor de la historia”, sin el respaldo de algún argumento serio o un plan sobre cómo producirá uno mejor.Estoy abierto a mejorar cualquiera de estos acuerdos o estas instituciones. Incluso estoy abierto a la posibilidad de que, con tan solo anular todos estos acuerdos al mismo tiempo y después arrojar el manubrio, Trump logrará que haya personas que se encarguen de mejorar el acuerdo con Irán u Obamacare ante el pánico puro del caos que se podría provocar si no lo hacen.Pero estoy igual de abierto a la posibilidad de que la destrucción simultánea de todos estos grandes sistemas -salud, energía, geopolítica- sin un plan claro o un equipo capaz producirá reacciones en cadena, algunas a largo plazo, que Trump no ha sopesado en absoluto. Además, cuando rompes sistemas grandes que, a pesar de ser imperfectos, han estabilizado regiones, ecosistemas o industrias durante décadas, puede ser muy difícil restaurarlos.Una pregunta: Nuestro secretario de Estado nos dijo que está teniendo contactos secretos con Corea del Norte para explorar la posibilidad de una solución diplomática que pudiera reducir drásticamente el arsenal nuclear norcoreano a cambio de que Estados Unidos prometa seguridad al régimen. Si, al mismo tiempo, Trump deshace unilateralmente el acuerdo que ya habíamos firmado con Irán para prevenir que esta nación desarrollara armas nucleares e intenta reimponer sanciones, ¿cómo podríamos evitar que tales acciones envíen a Corea del Norte este único mensaje: que ningún trato con Estados Unidos vale siquiera el papel en el que está escrito, así que es mejor quedarse con todas sus armas nucleares?Otra pregunta: Irán controla a decenas de miles de paramilitares chiitas en Irak y Siria, quienes eran nuestros aliados tácitamente en la lucha para derrocar al Estado Islámico. Teherán también tiene una enorme influencia sobre el gobierno de Irak y ciertas regiones de Afganistán. ¿Podemos estabilizar Irak, Siria y Afganistán -pos-Estado Islámico- y mantener inadvertida y segura la presencia de nuestras tropas sin la ayuda de Irán? ¿Y esa ayuda llegará después de que Trump despedace el acuerdo nuclear? Si alguien lo cree así, por favor que levante la mano.Y dado que nuestros aliados europeos, al igual que Rusia y China, han indicado que no nos seguirán en la desvinculación del acuerdo con Irán o en la reimposición de sanciones, Irán tendrá toda la superioridad moral y todo el dinero que necesita mientras que Estados Unidos quedará aislado. ¿Vamos a sancionar a los bancos de la Unión Europea si continúan el acuerdo con Irán?Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París y, al mismo tiempo, restringió el financiamiento estadounidense para el control de natalidad tanto a nivel nacional como internacional. Otra pregunta: ¿Qué está provocando que tantos inmigrantes y refugiados de África, Oriente Medio y Centroamérica intenten salir de su mundo de desorden para ir hacia Estados Unidos o Europa y el orden mundial?La respuesta: En esos países hay un coctel de cambio climático, degradación ambiental, explosiones de población y malos gobiernos. Así que la política de Trump es eliminar cualquier herramienta que tengamos para mitigar el cambio climático y el crecimiento de la población, y en vez de esto pretende construir un muro mientras intenta mangonear al impopular presidente de México para que haga concesiones comerciales que podrían ayudar a que un populista radical salga vencedor en las elecciones mexicanas del próximo año -un sucesor antiestadounidense- y también a desestabilizar su economía.En un momento en que China ha decidido meter el pedal a fondo en la tecnología limpia y los autos eléctricos, cuando todos los gigantes de la tecnología están construyendo centros de datos, los cuales quieren impulsar con energía limpia, cuando las energías solar y eólica están compitiendo cada vez más con los combustibles fósiles (y Estados Unidos aún tiene ventaja tecnológica en muchas de estas áreas), cuando el cambio climático podría estar detrás de huracanes e incendios forestales de proporciones más grandes que nos están costando cientos de miles de millones de dólares, la iniciativa central de energía de Trump es dar marcha atrás a la del presidente Barack Obama y regresar a la energía producida por medio de la combustión del carbón.Ninguno de estos puntos tiene conexión, y pagaremos por eso. “Whiplash” fue una gran película, pero es un terrible principio organizativo para nuestra política nacional e internacional.