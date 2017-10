Cae Celaya ante Petroleros

Publicidad

Celaya no logró llevarse la serie ante Petroleros, cayó en el tercer encuentro de la serie con marcador de 9 a 0 en el Estadio Antonio Amor de Salamanca.Gonzalo Ochoa salió en plan grande, dio 6 entradas, 5 imparables, 5 ponches y no dio base por bolas, cargando con la derrota el zurdo Paul Páez con 4 imparables de 4 carreras en 4 entradas y 2 tercios.Petroleros supo valorar su instancia de local, Ramón Ramírez dio oportunidad a dos carreras al lanzar un cuadrangular.En el quinto rollo, Salamanca dio cinco anotaciones más, Paul Páez quien abrió el encuentro fue relevado por Daniel Bloch, Celaya buscó la oportunidad de tener más actividad en el marcador, no tuvo éxito.Petroleros amarró la victoria en la sexta entrada al fabricar sus últimas 2 carreras, anotadas por Ramón Ramírez y Ángel Erro.Cajeteros de Celaya regresa a casa este viernes al recibir por primera ocasión a los ‘Toros Bravos de Moroleon’.