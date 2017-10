Abre DIF albergue por el frío

Publicidad

Elcomunica de los atemporales para aquellos que necesitan un techo donde pasar la noche, para estas épocas de“En el, en cada, nos preparamos, tenemos unde manera permanente que se encuentra en el área de ‘Casa Día’, justo adyacente al Parque Xochipilli, cuenta con dormitorios para hombres y mujeres, a través de los cuales apoyamos, ya sea que recibamos una llamada al número de atención o emergencia para dar refugio temporal”, señaló Saraí Núñez, directora del DIF Municipal.“Uno de los principales objetivos y guías que tiene el DIF en Celaya es dedicarse al reencuentro familiar, una vez que encontramos a una persona en estado de vulnerabilidad, y que no tiene donde quedarse, lo podemos resguardar por una noche, proveemos de alimento caliente, y tenemos todos los elementos para que se resguarde y al día siguiente, a través del área de Trabajo Social nos dedicaremos al reencuentro de la red familiar y la búsqueda de la misma”, externó.El apoyo es sólo por una noche a aquellas personas que lo requieran.Señaló que muchas de las personas que están en vulnerabilidad, son personas que están de paso, los apoyan al día siguiente para que sigan su camino o buscando a algún familiar.Elseñala que en la menor posibilidad o menor medida que se usen estos, es un significativo de que es menor el número de personas que están en esta situación.Núñez exhorta a las familias a no abandonar a los adultos mayores, y fomentar los valores entre los jóvenes.“Nosotros no podemos recibir a ninguna persona con intoxicación y en un estado inconveniente de ninguna sustancia, al igual que personas enfermas o algún padecimiento crónico degenerativo, al igual que tenga algún trastorno mental, todo por la seguridad de todos, ya que es un lugar que ofrece resguardo y no se puede exponer a nadie”.Señaló que se han aceptado familias, y si llega alguien con lo antes mencionado, se canaliza al área adecuada.Finalizó que que en el invierno del año pasado la asistencia fue mínima, de una solo familia, llegó de paso y al día siguiente partió su camino.