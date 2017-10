Amplían ciclovía y causa conflicto

Publicidad

La ampliación de la ciclovía de Francisco Juárez hacia Valle de Lerma ha ocasionado conflictos viales además de la inconformidad de los vecinos y comerciantes quienes aseguran no se les pidió opinión sobre el proyecto.Desde el fin de semana pasado, se comenzó la colocación de nuevos señalamientos viales en la zona incluyendo la ampliación de la ciclovía de Francisco Juárez esquina con bulevar Adolfo López Mateos, pasando por la calle de Benito León y Valle de Lerma hasta la esquina con Mutualismo.Los principales conflictos viales se han presentado en Valle de Lerma donde además de delimitar la ciclovía con boyas en el carril de baja velocidad se delimitó en el carril izquierdo una zona para estacionarse con señalamientos viales dejando solo el carril central para la circulación de automóviles, lo que ha generado un peligro tanto para ciclistas, peatones y automovilistas por lo estrecho de las vialidades.Vecinos y comerciantes de la zona externaron su molestia con la implementación de este proyecto vial, afirmando que esto provocará una baja en las ventas.En dicha calle se encuentran dos talleres mecánicos, un consultorio dental y un negocio de aluminios y cristales, donde sus clientes ya no podrán estacionarse afuera ya que serán acreedores de una infracción por estacionarse en una ciclovía tal y como ya comenzaron a percibir desde el miércoles pasado.“Todavía no se secaba la pintura y ya habían empezado a infraccionar”, aseguró Germán Rico, propietario del taller mecánico Servicio Gerico.Los propios vecinos informaron que la tarde de ayer se suscitó el primer accidente luego de que un automóvil estacionado afuera de una escuela de gimnasia recibió un golpe por parte de otro automóvil que se venía incorporando a vialidad, además de que se han percatado que las unidades de transporte público tienen que subirse a la banqueta para evitar chocar.Los vecinos buscaron la manera de que personal de la empresa de señalamiento vial no colocara las boyas y solo se delimitara con líneas blancas, sin embargo los trabajadores comenzaron con los trabajos desde la madrugada para evitar conflictos.En la extensión de avenida Francisco Juárez y Benito León, los trabajadores habían empezado las labores para la colocación de boyas, sin embargo comerciantes y vecinos se los impidieron.Desde el año pasado personal de Tránsito y Vialidad comenzó con la colocación de trafitombos para analizar la viabilidad de su ampliación la cual tuvo una reasignación de 500 mil pesos en el presupuesto del año pasado.