Buscan migrantes ser escuchados

José Guadalupe Bárcenas, presidente del Consejo Directivo del Instituto del Migrante, pide ayuda a todos los municipios de Guanajuato para que las autoridades hagan caso y regresen los 14 millones de pesos que Sedesol quitó del Programa 3x1.“Nosotros necesitamos más apoyo de las presidencias municipales para los programas de los migrantes, ya sean estatales, municipales, o federales, ya que los migrantes son parte importante de la economía del país, de las comunidades y del municipio, debemos estar conscientes de que necesitamos poner más atención a ellos”, señaló el dirigente.Resaltó que tienen un problema, que el Gobierno federal quiere reducir los presupuestos que se tienen destinados para los migrantes del Programa 3x1.“Ayer (miércoles) estuvimos en Guanajuato y nos anunciaron que el Programa del 3x1 redujeron la cantidad de 14 millones, y esto afecta a todos los programas, tanto municipales como de zonas rurales, muchos proyectos ya estaban “en el comal”, sólo esperando que arrancará y de esta forma no se van a beneficiar como ya estaba programado, que vengan y nos digan que “siempre no nos van a apoyar porque no tienen presupuesto” y que sus recortes y la verdad no se vale, si no fuera por las remesas que se mandan a todo el país, las remesas son la tercera economía del país y del estado, no se vale lo que les hagan esto”.Resaltó que no es justo que todo el sacrificio que hacen, pidiendo ayuda el derecho que tienen, no mendigando nada, ya que es un derecho, ya que son de las principales economías del país.El programa 3x1 es un acuerdo del estado, federación y migrantes, que por cada peso que ponga el migrante, las otras dos pondrán respectivamente un peso, tenían una bolsa de 27 millones, SEDESOL decidió quitar sus 14 millones, afectando a todos los programas, de protección, contratación, calentadores solares, proyectos comunitarios, obras de infraestructura, entre otras.