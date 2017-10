Propone regidor no aumentar impuestos

Publicidad

El regidor priísta, Jorge Montes González propone que en 2018 no haya aumentos de los impuestos y servicios municipales.Luego de que el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo asegurara que descarta que los miembros del Ayuntamiento reciban aumento de sueldo, Montes González dijo que eso no es suficiente.“La gente tiene que sentir que el gobierno municipal está con ellos, que no los haremos gastar más, está muy bien que nosotros no recibamos aumento de sueldo, pero no sirve de mucho”.“Es mejor que la gente no pague más, eso es lo que a ellos les importa no tener que pagar más porque los servicios, la seguridad en el municipio son muy malos”, argumentó el regidor.El edil espera que su propuesta sea aceptada por el Alcalde y demás miembros del Ayuntamiento.