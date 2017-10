Cartas a un hijo: Parafraseando a Jorge Bucay

Publicidad

Jorge Bucay, escritor argentino de gran talento y profundidad escribe un poema dedicado a su hija Claudia, intitulado “Cartas para Claudia” que refleja muchas de las cosas que quisiéramos que supieran nuestros hijos y parafraseando a Bucay menciono parte de su mensaje literario, dedicado a los míos y a quienes tengan la dicha de tenderlos: “Antes de morir, hija mía, quisiera estar seguro de haberte enseñado, a disfrutar del amor, a confiar en tus fuerzas, a enfrentar tus miedos, a entusiasmarte con la vida, a pedir ayuda cuando la necesites, a permitir que te ayuden cuando sufras, a tomar tus propias decisiones. Quisiera estar seguro, hija mía, de haberte enseñado a decir o callar según tu conveniencia, a quedarte con el crédito por tus logros, a superar la adicción a ser aprobada por los demás, a no absorber las responsabilidades de todos. Quisiera estar seguro, hija mía, que aprendiste a ser consciente de tus sentimientos, a no perseguir el aplauso sino tu satisfacción, a dar porque quieres y no porque crees que es tu obligacióna exigir que se te pague adecuadamente por tu trabajo. Antes de morir, hija mía, quisiera saber que aceptas tus limitaciones sin enojo, que no impones tu criterio ni permites que te impongan el de otros, que dices que sí solo cuando quieres y dices que no sin culpa, que eres capaz de vivir en el presente, que aceptas el cambio y que revisas tus creencias, que llenas primero tu copa y solo después la de los demás. Antes de morir, hija mía, quisiera estar seguro de haberte enseñado a planear tu futuro, pero no a vivir en él, a valorar tu intuición, a celebrar la diferencia entre los sexos, a tratar y exigir ser tratada con respeto, a desarrollar relaciones más sanas y de apoyo mutuo donde la comprensión y el perdón sean prioritarios. Antes de morir, hija mía, quisiera saber que aprendiste a aceptarte cómo eres, que no miras atrás para ver quién te sigue, que eres capaz de crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos, que te permites reír a carcajadas por la calle sin ninguna razón. Antes de morir, hija mía, quisiera estar seguro de haberte enseñado a no idolatrar a nadie, y a mí, que soy tu padre, menos que a nadie”. Al estilo de Bucay, que importante resulta decirle a nuestros hijos, que son el tesoro más valioso que podemos llegar a tener la vida, que en ellos trascenderemos como personas, que son nuestro legado, nuestra razón de luchar incansablemente por su bienestar y que tarde nos damos cuenta del verdadero lazo que nos une, ya que éste llega desgraciadamente en muchos casos con la madurez y al alcanzar ésta, es muy probable que como padres ya no existamos más que en pensamientos y recuerdos (FAR qepd), por eso aun estando con vida es menester dejar un testimonio de este gran amor, a veces complicado, pero incondicional. “Para mi hijo: Nunca olvides que te amo. La vida está llena de momentos difíciles y de momentos bellos. Aprende de todo lo que puedas y sé el hombre que yo sé que puedes ser”, Carola Gowland”@ArellanoRabiela