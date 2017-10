Se llevan 70 cilindros con óxígeno medicinal

Publicidad

En un robo con violencia hombres armados se llevaron 70 cilindros metálicos y un contenedor que serían entregados a un empresa, asalto ocurrió sobre la carretera libre Apaseo el Grande-Celaya.Según datos de la Subprocuraduría de Justicia en la Región C, el afectado presentó una denuncia por el robo de la mercancía, a la empresa denominada Praxair México, S. de R. L. de C. V. para la que trabaja.En su declaración comentó que circulaba sobre la carretera con dirección a Celaya para entregar un pedido, pero en un tiempo determinado los tripulantes de una camioneta marca Jeep, tipo Cherooke, se le emparejaron y lo obligaron a que se detuviera.Los agresores se bajaron de la camioneta, subieron al vehículo para amagar al chofer y taparle los ojos mientras conducían la unidad.Minutos más tarde se detuvieron y la víctima sólo escuchaba como descargaban los cilindros, hasta que le indicaron que esperara unos minutos mientras que se fugaban.Al darse cuenta que no estaban los agresores el afectado solicitó el apoyo de un taxista para realizar una llamada y dar aviso a la empresa para la que trabaja, porque los ladrones se llevaron sus pertenencias, teléfono, cartera y llaves.Hasta el momento se desconoce a cuanto asciende el robo sólo se supo que es de un aproximado a los 150 mil pesos, ya que al parecer eran contenedores de oxígeno medicinal.Por estos hechos se inició la carpeta en investigación 107111/2017 para recabar más datos del asalto y dar con los responsables.Aun que la unidad y el chofer no sufrieron daños se seguirá el caso por el robo de los cilindros robados en la carretera libre que conduce a Apaseo el Grande.