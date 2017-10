Tenía 3 órdenes de aprehensión

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Enrique Eguia López ‘El Cholo’, cabecilla de plaza de una célula delictiva que opera en la zona sur del estado de Guanajuato, quien falleció la tarde del miércoles en un enfrentamiento con autoridades estatales, tenía pendientes tres órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.Israel Aguado Silva, subprocurador de Justicia Región C, señaló que el miércoles como a las 3:30 de la tarde, elementos de la Agencia de Investigción Criminal (AIC) realizaban una serie de investigaciones en la comunidad El Terrero en Jerécuaro.Fue en determinado momento, que observaron sobre la carretera La Noria -Acámbaro, una camioneta marca Honda HRV, color gris, con dos personas abordo, quienes al ver la unidad oficial, realizaron disparos en su contra.De inmediato los oficiales repelieron la agresión y se originó una persecución, pero luego los delincuentes dejaron abandonada la camioneta en las calles Francisco I. Madero y Juan Contreras, mientras que ambos corrieron y siguieron disparando.Fue a pocos metros de distancia que ‘El Cholo’ cayó abatido al intentar ingresar a una vivienda en la calle Leona Vicario, mientras que el segundo inculpado huyó a pie y pese a que se montó un operativo para su captura, no fue localizado.A un costado del cadáver se localizaron dos armas de fuego cortas así como diversos casquillos calibre 5.7 de las conocidas como ‘mata policías’, mientras que cerca de la camioneta, la cual cuenta con reporte de robo, se encontraron nueve casquillos calibre 9 milímetros.Así mismo se informó que Enrique Eguia López, tenía pendientes tres órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, aunque no se indicaron mayores datos de cuando ocurrieron ni los nombres de las personas afectadas.El miércoles por la tarde se reportó un enfrentamiento a balazos entre delincuentres y elementos de la AIC en la comunidad El Terrero.