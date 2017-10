Héctor Moreno no vería mal llegar al América

Publicidad

El defensa mexicano Héctor Moreno no vería nada mal llegar a Coapa.Ricardo Peláez, ex presidente deportivo del Club América, señaló que durante su paso como dirigente en la Selección Mexicana, Moreno no se negó a la posibilidad de llegar al nido."¿Te interesaría ir al América". La respuesta de Moreno fue: "Sí, sí me interesaría", contó el ahora comentarista para "Futbol Picante", de ESPN, aunque no recordó la fecha exacta en la queMoreno le hizo aquella confesión. "A lo mejor mañana, pasado, pero dijo que sí".Moreno, de pasado Puma, actualmente milita en la AS Roma de Italia, con contrato vigente hasta el 30 de Junio de 2021.El zaguero debutó con Pumas en 2006 y con sólo un año en la Primera División emigró a Holanda para jugar con el AZ Alkmar.