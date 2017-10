Vuelca tráiler en libramiento

Publicidad

Una volcadura de un tráiler se registró la madrugada de este jueves en el libramiento Valle de Santiago-Irapuato a la altura de la plaza comercial Vía Alta, dejando solamente daños materiales.Alrededor de las 2 de la madrugada se recibió el reporte en la central de emergencias 911 indicando de una volcadura en dicha ubicación.Al lugar se movilizaron paramédicos de Cruz Roja y personal de bomberos debido a que referían que había derrame de combustible tras el percance.En el lugar se atendió al chofer del tráiler el cual no requirió ser trasladado a algún hospital.Personal de bomberos revisaron el derrame de combustible el cual no afectaba la cinta asfáltica y no representaba peligro para los demás conductores.El tráiler, un kenworth de color blanco, con franja roja, con placas 11TX2f, quedó sobre la cuneta central.El conductor de la unidad se quedó dormido por lo que perdió el control de la unidad y se fue hacia la cuneta central de la vialidad.Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal quienes se hicieron cargo de la unidad por lo que más tarde fue remolcada al corralón.