Las Chivas muy cerca de firmar el 'peor' torneo en la historia

Torneo Campeón Siguiente torneo Posición final Apertura 2004

Pumas 14 puntos 16 Clausura 2009 Pumas 17 puntos 17 Invierno 1999 Pachuca 17 puntos 16 Apertura 2007 Atlante 17 puntos 15 Clausura 2015 Santos 17 puntos 15 Clausura 2003 Monterrey 22 puntos

Sotaneros, con lesiones y con cuatro fechas aún por jugar, el Guadalajara está muy cerca de firmar el peor torneo para un campeón defensor en la historia de los torneos cortos.Con apenas 9 puntos cosechados, pero con 12 todavía por disputar, el chiverío tiene 5 unidades menos que los que al final sumaron los Pumas en el Clausura 2005.En esa ocasión los universitarios que un semestre antes habían ganado el título, consiguieron sólo 14 en 17 jornadas, para terminar en el lugar 16 de la calificación general.Incluso el actual Rebaño está por debajo de lo que aquellos universitarios campeones tenían hasta la jornada 13.A los dirigidos por el "Pelado" les queda un calendario que incluye el Clásico Tapatío, ser local ante Tijuana, rival que no ha perdido en el Estadio Chivas en sus última 3 visitas, además de dos salidas a Veracruz y León.Las Chivas podrían terminar la Liga como el primer campeón defensor que se ubica en el sótano de los 18 equipos participantes.El último defensor que quedó en la peor posición general, fueron también los Pumas, pero en el Apertura 2009.En esa ocasión terminaron penúltimos con 17 unidades, 11 puntos más que el sotanero Indios de Ciudad Juárez que terminó con 6, y a la postre descendido.Al nada envidiable título de ser el primer campeón sotanero de la historia, el chiverío de Matías Almeyda enfrenta un panorama nada optimista de cara al Clausura 2018.Termina el préstamo de Rodolfo Cota y su opción de compra de 9 millones de dólares luce alta para un portero de 30 años.Miguel Jiménez a sus casi 28 está lejos de ser confiable para ser titular. José Antonio Rodríguez juega poco en Xolos.Carlos Salcido cumplirá 38 y también termina contrato en diciembre. Hedgardo Marín y Miguel Basulto no han dado el estirón definitivo para aspirar a ser titulares.El plantel requiere de un refuerzo de categoría por cada línea y el mercado mexicano en diciembre luce escaso y de pocos movimientos.Lograr la Copa MX sería un paliativo en las próximas semanas, pero no algo que borre el fracaso.