¿Vas a Las Joyas? Habrá ruta exprés

Los mil 100 usuarios del transporte urbano del polígono de Las Joyas serán beneficiados con dos nuevas rutas exprés, las cuales no harán parada en la estación de San Juan Bosco.El líder de los transportistas, Daniel Villaseñor Moreno, acompañado de más empresarios, acudió ayer al evento de conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, en la colonia Soledad de la Joya, para pedir apoyo a las autoridades municipales y resolver el problema de traslados de la terminal San Juan Bosco a Las Joyas.“La intención y la presencia de los transportistas es ésa, siempre nos hemos quejado, junto con el usuario, de que es difícil sacar de la zona a cerca de los 200 mil habitantes por una sola vía, bulevar Aristóteles”, dijo Villaseñor Moreno.Las horas de mayor conflicto para los usuarios y transportistas son entre las 6:30 y 8:00 de la mañana, y de 6:00 a 8:00 de la noche.Actualmente, nueve rutas trasladan a los vecinos de Las Joyas a la estación de San Juan Bosco, y de ahí los usuarios deben tomar otra ruta para llegar a sus destinos.El problema es que es mucho el tiempo que se hace porque no hay vías alternas, necesidad que “se ha planteado tanto a Movilidad como a Tránsito”.“El bulevar Las Joyas es impresionante, pero no sirve de nada porque no está conectado a ninguna vía, tiene tres carriles por sentido, pero no nos sirve. Por más que metamos rutas, el problema seguirá si no hay vías alternas”, afirmó el transportista.El director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, detalló que un desfogue sería por la colonia Convive para conectarse al bulevar Las Joyas.“Tuvimos que hacer adecuaciones físicas al bulevar Las Joyas y sacar rutas de las colonias Balcones y Lomas Dorada hacia Convive, para poder salir por Las Joyas y luego por bulevar Mariano Escobedo y conectarnos al Centro; estamos buscando una nueva exprés para esta zona”, explicó el funcionario.“La idea es aperturar el camellón de Las Joyas y poder conectarnos mientras se termine el Calíope, el Calíope nos sirve para la zona del Politécnico y también hace conectarnos al Escobedo”, añadió.Prometió que en menos de 30 días, los ajustes deben quedar listos y el servicio se podrá extender hasta el oriente.