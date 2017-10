CÓMPLICES DETENIDOS

Publicidad

De los particulares detenidos, presuntamente involucrados en la red de empresas fantasma creada en el trienio anterior, a Leonardo Enríquez se le dictó auto de formal prisión en septiembre.El caso de Dionicio Preciado apenas este miércoles fue presentado ante el juez y corre el plazo legal para que se resuelva su situación penal. Bien harían ambos en aclarar cómo se orquestó el desfalco.Mientras tanto, Bárbara Botello optó por revivir la fallida inversión de 37 millones del Gobierno leonés en Metrofinanciera -hace casi una década- y hoy presenta denuncia ante la ASEG.Los capitanes de la industria viviendera agrupados en la Canadevi Delegación Guanajuato, que comanda el empresario Ismael Plascencia, sostuvieron ayer una encerrona privada con el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL), Leonardo Lino Briones. El tema es de primer orden de importancia para la ciudad pues tiene que ver con la administración de la escasa agua.Ante el fracaso del proyecto de El Zapotillo para garantizar el abasto de agua en León el SAPAL hace bien en tomar providencias, una de esas es la de tener mayor y mejor control de los pozos (legales y clandestinos) que hay en toda la ciudad. La sobreexplotación del acuífero hace imposible tener permisos para nuevos pozos, sólo reposiciones, pero lo que sí pueden hacer es ordenar lo que hay.En ese plan es que desde principio de año SAPAL intentó apretar a los vivienderos pidiéndoles ceder los pozos de su propiedad (tomarles su costo a cuenta del pago de derechos), pero ya no comprarlos. Ismael, capitán de la Canadevi, tocó la puerta del mismísimo alcalde Héctor López y frenó la intentona.Ayer el Director de SAPAL fue a reiterar el acuerdo de que no harán nada a sus espaldas. El compromiso es revisar caso por caso con cada fraccionador para lograr el mejor arreglo. Se trata de llegar a un punto medio de no ahorcar al sector industrial, pero sí que SAPAL tenga los pozos pronto.Lino Briones les compartió que ya tienen el convenio con la Conagua y el visto bueno del Consejo para contratar supervisores que harán la talacha de revisar la operación de cada pozo. Bueno, eso es de los que tienen registro, pero le recordaron los clandestinos, muchos de ellos de la industria curtidora.Los socios de Canadevi participan en casi 10 mil contratos anuales con SAPAL y pagan aproximadamente 800 millones por derechos cada año. Por eso es que los vivienderos tienen una silla en el Consejo Directivo del organismo, representados actualmente por Jesús Aguilera. Pero al interior de SAPAL también el sector del cuero-calzado tiene gran poder. Aunque nos representan a todos ¿o no?La petición del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb, de que el Congreso del Estado evalúe los resultados de la recién creada Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, ya tiene respuesta. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura que preside la panista Leticia Villegas, dio luz verde a una pronta reunión con los empresarios.La legisladora leonesa dijo que se espera sea la próxima semana (fecha por definir). Ahí estarán convocados los diputados de la Comisión de Educación, el Consejo Coordinador Empresarial y el secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, Arturo Lara, con su equipo. La iniciativa privada está preocupada por la vinculación de programas de apoyo a la innovación con las empresas.El asiento que dejó vacante Ignacio Cruz Puga en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato está muy cotizado. Son 17 los aspirantes, incluidos el mismo exmagistrado que recién terminó su periodo de tres años. La Comisión de Justicia del Senado, que preside la leonesa Pilar Ortega, debe remitir a más tardar el 6 de noviembre el dictamen de idoneidad de los candidatos a la Junta de Coordinación Política.Y no es para menos pues la silla en disputa es para un periodo de siete años y la dieta muy jugosa. Entre los suspirantes destacan los nombres de los tres exconsejeros electorales del IEEG que apenas hace días terminaron: María Dolores López Loza, René Palomares Mendívil y Yari Zapata López. De hecho a López Loza apenas la nombraron consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral.También está en la lista el expresidente del IEEG, Jesús Badillo Lara, así como el secretario general del Instituto, Juan Carlos Cano Martínez, quien aunque debe estar muy ocupado en la preparación del proceso electoral 2018 que ya comenzó, pues ya tiene su ‘plan B’ por si logra ser magistrado. El Secretario del IEEG aspiró en la última convocatoria a ser Consejero del Instituto, pero no quedó.En su calidad de presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la panista leonesa Pilar Ortega encabezó el seminario “La participación política de las mujeres rurales”, junto con los presidentes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Lorenzo Córdova y Janine Otálora; la ministra de la Corte, Margarita Luna; la titular de Inmujeres, Lorena Cruz, y más.En su mensaje la leonesa destacó que si bien se ha avanzado en la representación política de las mujeres, falta mucho por avanzar en la toma de decisiones y el acceso al poder. “Las mujeres son conscientes de que los cambios que buscan sólo son posibles si están en los espacios de poder”, dijo.El coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, hizo enroques en su equipo de trabajo para abrir cancha como su asistente ejecutivo personal a su legislador suplente, Ismael Sánchez Hernández. Lo quiere tener capacitado por si le toca “entrarle al toro legislativo”.Éctor sueña con el Senado, es carta para la Alcaldía o la Gubernatura. Y si Márquez se va también se abre una puerta al interinato... Si nada de eso se da es muy probable esté listo para buscar reelección.