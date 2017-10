Corredor Industrial

Publicidad

Llegamos al viernes. Comenzando 2018, Juan Antonio Guzmán, luego de tres años, concluirá su administración como Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) Grupo Guanajuato, y desde ahora ya hay nombre de quien entrará al relevo.Se trata de Paola Vázquez, quien viene de la Contraloría Financiera de Caja Popular Mexicana y será la primera mujer al frente del IMEF.Otro punto que destacan en el IMEF es que tanto ella como Franco Padilla, quien será vicepresidente, son jóvenes que imprimirán un nuevo sello en los retos que vienen para Guanajuato.La toma de protesta está programada para febrero del próximo año y mientras eso sucede, Paola Vázquez ya ha comenzado a practicar, muestra de ello es su participación durante el XXV Foro IMEF del Bajío, realizado ayer.Entre los logros de Juan Antonio Guzmán durante su gestión, destaca la cercanía del Instituto para con los temas de interés de la ciudadanía, participando en el Consejo Ciudadano de Contraloría Social dentro de Economía de León, en el Consejo de Sapal y en la Concamin, lo que les ha permitido ayudar a los organismos empresariales desde la parte técnica de las finanzas.Uno de los objetivos que planean tenga continuidad durante la administración de Paola Vázquez, es sumar a un mayor número de compañías trasnacionales, en la actualidad está inmerso el director financiero de General Motors y de Plásticos Omnium.De acuerdo a Standard & Poor’s Global Raitings, León y Querétaro son las ciudades con el grado de inversión más alto en México.Firmas especializadas en calificación de riesgo analizan la situación financiera de las entidades para obtener un grado de inversión.En el caso de León, de acuerdo a información proporcionada por IMEF Guanajuato, el buen desempeño de León se debe a que el municipio tiene un manejo responsable de su deuda, finanzas y transparencia en el actuar financiero, principalmente.El motivo principal por el que las ciudades no logran buenas calificaciones es debido a su nivel de endeudamiento, por un manejo inadecuado de sus finanzas públicas y por errores de transparencia.Para Ramón Alfaro Gómez, titular de Economía en León, el buen comportamiento que se tiene en grado de inversión aunado al contexto de una tasa baja en el desempleo desde hace cerca de una década, el crecimiento del empleo formal de acuerdo a cifras del IMSS y la expectativa de proyectos de inversión y concretados, permiten a la ciudad generar certeza, lo que es doblemente valorado en el contexto actual de incertidumbre como el que se vive por la renegociación del TLCAN.Respecto a los retos que vienen, Alfaro Gómez compartió que debe seguirse trabajando para incrementar el salario promedio, trabajos de mejor calidad y mayor número de opciones en la economía formal, mientras a nivel interno hay que seguir implementando una política de finanzas con resultados que permitan enviar un mensaje de confianza a los actores económicos de la localidad.Luego de terminar la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, comienzan a tomar fuerza las propuestas de Donald Trump, lo que permite vislumbrar una quinta ronda no apta para cardiacos, y que tendría su desenlace hasta el próximo año.La primera de ellas es que el señor Trump busca que el Tratado expire cada cinco años para volver a negociarlo, que los autos tengan 50% de sus piezas manufacturadas en Estados Unidos para considerarse libres de todo impuesto, eliminar la apertura de carga transfronteriza.Además, ya se ha llegado a tocar el tema del campo, en el cual sin duda también afectaría a Guanajuato, considerando que es el segundo mejor sector en exportaciones.La idea de Trump es que se restrinjan las importaciones de hortalizas procedentes de México y eliminar las reglas que impiden en la actualidad a Estados Unidos fijar aranceles a bienes tanto de nuestro país como de Canadá.Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, mencionó que los temas duros ya salieron a la luz en la renegociación y la postura de México es que no existe prisa, razón que considera plausible, pues la idea de terminar rápido para evitar que se alargue hasta las elecciones en México “sería suicida”.Continúan los movimientos en las firmas que comercializan combustible en México y Guanajuato no es la excepción, ahora Oxxo Gas inauguró su primera estación de servicio con identidad visual en la zona del Bajío, la estación se ubica en Silao.Con esta unidad, la compañía ha llegado a 52; Efrén Sánchez Hernández, gerente de la región Bajío de Oxxo Gas, fue el funcionario del grupo Femsa que estuvo presente en el evento.Oxxo Gas, que cuenta con más de 20 años en el mercado, tiene el objetivo de abrir 430 gasolineras al concluir este año.Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, son los estados donde ahora tiene presencia.