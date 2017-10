Destaca México en productividad

Publicidad

Los autos seguirán produciéndose en Guanajuato y en la zona del Bajío con o sin TLC, dijo Joaquín Gándara Ruiz Esparza, ex presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), durante la conferencia ‘A dónde vamos en el 2018’.En el tema del tratado existe incertidumbre de cuáles serán las condiciones, pues todo esto genera nerviosismo, detalló Gándara.“Las expectativas para México son muy buenas con Tratado o sin él, el país ha ganado mucho desde la entrada en vigor, en temas de productividad y competitividad”.El ex directivo señaló que el territorio nacional no compite por un tratado, éstas sólo son herramientas adicionales que lo hacen más competitivo.“Tenemos mano de obra, con más de 50 millones de mexicanos en edad de trabajar y este número crecerá en los siguientes 20 años”, esto, dijo no lo pueden ofrecer en otros países, de ahí la inversión automotriz.Ruiz Esparza detalló que de llevarse la producción automotriz a Estados Unidos, lo único que haría es hacer más caros los vehículos para ellos.“Lo que debemos hacer es generar mayor valor a la industria y ser más competitivos”.Para dar un ejemplo, el especialista señaló que EU ha generado 6 millones de empleos de manera directa vinculados con el TLC, “el comercio internacional no se puede detener”.