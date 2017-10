Apoyan nuevos talentos

Publicidad

El Poliforum León y el Tecnológico de Monterrey campus León firmaron un convenio de colaboración, con el cual pretenden impulsar a los emprendedores y un mejor entorno para vivir.El recinto de convenciones y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) unieron esfuerzos para ofrecer a la sociedad el diplomado de Emprendimiento y Gestión de Eventos, con el objetivo de transmitir sus conocimientos de ambas instituciones a los nuevos talentos.“Hacía falta un ingrediente que era vital, insertar en estos nuevos talentos, las semillas del emprendimiento, para que no quedara sólo en una aventura que no supieran cual fuera el fin”, dijo Alejandro Gutiérrez de Velasco, director de Poliforum León.“Por eso nos acercamos al Tec, líder en emprendimiento para poner en sus manos este gran sueño que nosotros gestamos y que hoy lo hacen suyo para poder trabajar en conjunto”, agregó.El diplomado abastecerá las herramientas necesarias para emprender y desarrollar habilidades directivas, necesarias para llevar sus eventos, no sólo al ámbito local o nacional sino global.El director general del Tec campus León, Juan Carlos Arriola compartió el entusiasmo que le generaba la alianza, por el potencial del recinto de convenciones.“Haciendo industria, capacitando a nuestro personal, seguramente contribuiremos a tener un mejor León, y a tener un mejor Estado, y esto es lo que nos une al Tec y al Poliforum, generar un mejor entorno para vivir”, dijo Juan Carlos.La firma de convenio también contó con la participación de Carlos Abugaber Giacoman, presidente del Consejo Administrativo del Poliforum y Elvira Toba Mery, directora de Posgrados y Educación Continua del ITESM.