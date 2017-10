Asaltan a equipo de Pedro Ferriz de Con

Publicidad



"Me da mucha rabia, el hecho de que esto haya sido, no por otra cosa, sino porque el asaltor representa lo que le pasa a cualquier mexicano, al que sea", señaló.



"Vivimos un México de inseguridad, de escazez y no quiero con este justificar el asalto, un México de violencia, de rencor de venganza", afirmó.



"Pasó una patrulla enfrente de la unidad de la que venía mi equipo y se siguió de frente, solamente sacaron la mano para decir que luego regresaban, nunca regresaron", indicó.



"Fue aquí a las afueras de la lateral del Periférico, a la altura del Museo del Niño", precisó el periodista.

Fuimos asaltados https://t.co/TeZiIlpDcg — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) October 20, 2017

Apenas el 8 de julio de 2015, el periodista fue asaltado cuando viajaba con otro acompañante a bordo de un auto Porsche, mientras hacia una transmisión en vivo por Periscope.